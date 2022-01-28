GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Luyindama ile yollar ayrılıyor! Belçika derken yeni adresi...

Spor Toto Süper Lig'de istediği sonuçları alamayan Galatasaray, milli arayla birlikte transfere konsantre olmuş durumda... Sarı-kırmızılı takım DeAndre Yedlin'le yollarını ayırırken, Atalay Babacan'ı ise kiralık olarak gönderdi. Cimbom'da bu sezon istenen performansı gösteremeyen Christian Luyindama ile ilgili de sıcak gelişmeler yaşanıyor. Demokratik Kongolu stoperin Belçika'ya gitmesi beklenirken, Cimbom'un başka bir takımla anlaştığı ortaya çıktı. İşte o takım ve sözleşme detayları... | Galatasaray transfer haberleri (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Yayın Tarihi: 28.01.2022- 13:06