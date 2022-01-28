Galatasaray'ın 3 milyon Euro kiralama ve 5 milyon Euro satın alma opsiyonuyla gelen ve beklentilerin altında kalan Luyindama ile yollar ayrılıyor.
GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Luyindama ile yollar ayrılıyor! Belçika derken yeni adresi...
Spor Toto Süper Lig'de istediği sonuçları alamayan Galatasaray, milli arayla birlikte transfere konsantre olmuş durumda... Sarı-kırmızılı takım DeAndre Yedlin'le yollarını ayırırken, Atalay Babacan'ı ise kiralık olarak gönderdi. Cimbom'da bu sezon istenen performansı gösteremeyen Christian Luyindama ile ilgili de sıcak gelişmeler yaşanıyor. Demokratik Kongolu stoperin Belçika'ya gitmesi beklenirken, Cimbom'un başka bir takımla anlaştığı ortaya çıktı. İşte o takım ve sözleşme detayları... | Galatasaray transfer haberleri (GS spor haberi)
Galatasaray Haberleri Yayın Tarihi: 28.01.2022- 13:06
Sarı-Kırmızılı takım 28 yaşındaki stoperin transferi için Suudi Arabistan takımlarından Al-Taawon ile anlaşmaya vardı. Bazı Belçika kulüpleri de Luyindama ile ilgileniyordu.
KİRALIK-SATIN ALMALI GİDİYOR
Fanatik'in haberine göre; Luyindama, Suudi ekibine yarım sezonluğuna kiralandı. Kongolu futbolcunun sözleşmesinde satın alma maddesi de bulunuyor.