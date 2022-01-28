Diawara ve menajeriyle görüşmeler sıklaştırılırken transferin bir an önce bitirilmesi hedefleniyor. Fotomaç'ın derlediği habere göre 24 yaşındaki ön liberonun gelen birçok teklife rağmen sarı-kırmızılı takıma sıcak baktığı belirtiliyor. Cimbom, 1 yıl daha anlaşması bulunan Diawara'yı satın alma opsiyonuyla birlikte kiralamak istiyor.

