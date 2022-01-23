Galatasaray, kalede yaşanan sorunu Okan Kocuk'u geri çağırarak çözmek istiyor. Giresunspor yönetimi, sarı-kırmızılı ekibe, "Okan'ı istiyor musunuz? Eğer istiyorsanız bize önceden haber verin ki önlemimizi alalım" diye haber yollamış ancak herhangi bir yanıt alamamıştı.
GALATASARAY TRANSFER HABERİ: Galatasaray Okan Kocuk için resmi girişimlere başlıyor!
Fernando Muslera'nın sakatlığı sonrası kale bölgesinde büyük problem yaşayan Galatasaray, bu hafta Okan Kocuk için Giresunspor ile temaslara başlayacak. İki takım yöneticilerinin bu hafta içinde bir araya geleceği ve konuyu masaya yatıracakları öğrenildi. İşte detaylar:.. | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)
Galatasaray Haberleri Yayın Tarihi: 23.01.2022- 06:40
Fotomaç'ın haberine göre, Galatasaray'ın Okan için harekete geçmesiyle Giresunspor zor durumda kaldı. İki takım yöneticilerinin bu hafta içinde bir araya geleceği ve konuyu masaya yatıracakları öğrenildi.
Öte yandan Karadeniz ekibinin, Okan'ın bonservisini almak istediklerini söyleyerek Galatasaray yönetiminin karşısında kontra bir teklifle çıkma ihtimali de kulislerde konuşuluyor. "Yedek olmak istemiyorum" diyerek Giresunspor'a giden Okan'ın da Giresunspor'da kalmaya sıcak baktığı belirtiliyor.