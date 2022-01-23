Galatasaray, kalede yaşanan sorunu Okan Kocuk'u geri çağırarak çözmek istiyor. Giresunspor yönetimi, sarı-kırmızılı ekibe, "Okan'ı istiyor musunuz? Eğer istiyorsanız bize önceden haber verin ki önlemimizi alalım" diye haber yollamış ancak herhangi bir yanıt alamamıştı.