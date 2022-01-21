Galatasaray Kulübünün eski başkanı Selahattin Beyazıt, 91 yaşında hayatını kaybetti.
Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, "1969-1973 ve 1975-1979 yıllarında kulübümüzün başkanlığını yapmış olan, 3597 sicil numaralı divan üyemiz Sayın Selahattin Beyazıt'ı kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz. Başkanımıza Allah'tan rahmet, ailesine, sevenlerine ve camiamıza başsağlığı dileriz." denildi.
1969 - 1973 ve 1975 - 1979 yıllarında kulübümüzün başkanlığını yapmış olan, 3597 sicil numaralı Divan Üyemiz Sayın Selahattin Beyazıt'ı kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz. Başkanımız'a Allah'tan rahmet; ailesine, sevenlerine ve camiamıza başsağlığı dileriz. pic.twitter.com/U9UdrJLdCC— Galatasaray SK (@GalatasaraySK) January 21, 2022
BURAK ELMAS'TAN TAZİYE MESAJI
Başkanımız Burak Elmas'tan başsağlığı mesajı pic.twitter.com/z3l4ROyFTW— Galatasaray SK (@GalatasaraySK) January 21, 2022