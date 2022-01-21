Galatasaray Divan Kurulu Üyesi ve eski başkan Selahattin Beyazıt hayatını kaybetti. İşte sarı kırmızılı kulüpten yapılan açıklama...

Galatasaray Kulübünün eski başkanı Selahattin Beyazıt, 91 yaşında hayatını kaybetti.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, "1969-1973 ve 1975-1979 yıllarında kulübümüzün başkanlığını yapmış olan, 3597 sicil numaralı divan üyemiz Sayın Selahattin Beyazıt'ı kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz. Başkanımıza Allah'tan rahmet, ailesine, sevenlerine ve camiamıza başsağlığı dileriz." denildi.

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