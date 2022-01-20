Galatasaray - Kasımpaşa maçında Umut Bozok'tan alkış alan hareket!
Süper Lig'in 22. haftasında oynanan Galatasaray - Kasımpaşa mücadelesinde, konuk takımın 2. golü atan Umut Bozok, alkış alan bir harekete imza attı. Umut, 60. dakikada Galatasaray filelerini havalandırırken, sarı kırmızılı tribünlerde bulunan Ahmet Çalık pankartının yanına gitti. İşte o anlar...
Galatasaray Haberleri Yayın Tarihi: 20.01.2022- 22:14
Kasımpaşalı Umut Bozok, Galatasaray'a attığı golün ardından alkış alan harekete imza attı.
Golcü futbolcu, 60. dakikada Galatasaray ağlarını sarsarken, gol sonrası tribünlerde yer alan Ahmet Çalık pankartının yanına gitti.
İŞTE O AN
(Görüntü beIN Sports'tan alınmıştır)