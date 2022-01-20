Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasında Galatasaray sahasında Kasımpaşa'yı konuk ediyor. Son 10 maçtan sadece 1 galibiyet alabilen sarı-kırmızılılar, son 4 maçında yenilgi yüzü görmeyen lacivert-beyazlılar karşısında 3 puan arıyor. Galatasaray Kasımpaşa maçının tüm detayları ve karşılaşmanın CANLI ANLATIMI haberimizde...

Spor Toto Süper Lig'in 22. hafta karşılaşmasında Galatasaray ile Kasımpaşa kozlarını paylaşıyor. Mücadelenin CANLI ANLATIMI haberimizde...

GALATASARAY-KASIMPAŞA İLK 11'LER

Galatasaray: İsmail, Yedlin, Nelsson, Marcao, Alpaslan, Van Aanholt, Ömer Bayram, Cicaldau, Morutan, Kerem, Halil.

Kasımpaşa: Ertuğrul, Donk, Tarkan, Hadergjonaj, Eren, Doğucan, Hajradinovic, Travnik, Mortadha, Ahmet, Umut.

GALATASARAY - KASIMPAŞA MAÇI SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Galatasaray - Kasımpaşa maçı Nef Stadyumu'nda oynanan karşılaşmada Tugay Kaan Numanoğlu düdük çalıyor. Saat 20.00'de başlayan mücadele beIN Sports 1'den naklen yayınlanıyor.

İKİ TAKIMDAN NOTLAR

Son 10 maçında sadece 1 galibiyet alabilen Aslan, yaşadığı puan kayıplarıyla alt sıralara yaklaştı. Süper Lig'de 3 puanlı sisteme geçilen 1987- 1988'den bu yana 21. haftalar itibarıyla en kötü sezonunu geçiren sarı-kırmızılı takım, topladığı 27 puanla haftaya 13. sırada girdi. Galatasaray, arka arkaya aldığı kötü sonuçlarla küme düşme hattındaki rakibi Kasımpaşa'nın sadece 6 puan önünde bulunuyor.

GALATASARAY: 22 KASIMPAŞA: 6

Süper Lig'de Galatasaray ile Kasımpaşa 36. kez karşı karşıya geliyor. Geride kalan 35 maçta Cimbom'un 22'ye 6 üstünlüğü bulunuyor. 7 mücadele ise berabere sonuçlandı. Aslan'ın 70 golüne Kasımpaşa 33 golle cevap verdi.

TORRENT İLK MAÇINI KAYBETTİ

Sarı-Kırmızılılar, ligin 12. haftasıyla başlayan süreçte 1 galibiyet, 4 beraberlik ve 5 yenilgi yaşadı. Söz konusu karşılaşmalarda 9 gol atan Cimbom, kalesinde ise 14 gole engel olamadı. -2 averajı bulunan Galatasaray, Kasımpaşa karşısında kazanması halinde rahat bir nefes alacak. Puan kaybı halinde ise düşme hattına biraz daha yaklaşacak ve korkulu rüya görmeye devam edecek. Terim ile yolların ayrılmasından sonra takımın başına geçen Domenec Torent, ilk sınavını deplasmanda Hatayspor karşılaşmasında verdi. Galatasaray, sahadan 4-2'lik yenilgiyle ayrılırken Torrent, Kasımpaşa mücadelesiyle hem ilk kez sarı-kırmızılı taraftarların önüne çıktı hem de ilk galibiyetini arıyor.

3 FUTBOLCU SINIRDA

Galatasaray'da Kasımpaşa maçı öncesinde 3 futbolcu sarı kart sınırında bulunuyor. Sarı-kırmızılılarda Christian Luyindama, DeAndre Yedlin ve Ömer Bayram, Kasımpaşa karşısında kart görmeleri halinde ligin 23. haftasında Nef Stadyumu'nda oynanacak olan Trabzonspor maçında cezalı duruma düşecek.

EKSİKLER KORKUTUYOR

Galatasaray'da 8 futbolcu, farklı nedenlerle karşılaşmada forma giyemiyor. Sakatlıkları bulunan Muslera, Mbaye Diagne, Işık Kaan Arslan ve Ryan Babel maçta yer alamıyor. Sarı-kırmızılılar, kırmızı kart cezalısı Taylan ve sarı kart cezalısı Berkan Kutlu'dan yararlanamıyor. Milli takımda olan Feghouli ile Mohammed de süre alamadı.