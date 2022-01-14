Takvim'in haberine göre; Elmas, Terim'e takım içinde en yakın isim olan Arda'nın Florya'daki varlığından rahatsız. Terim'le yolların ayrılması fikrine şiddetle karşı çıkan tecrübeli yıldızın bu tutumunun takımı olumsuz etkileyebileceği düşünülüyor. Bu nedenle Elmas'ın Arda'nın sözleşmesini feshetmek için düğmeye basacağı öğrenildi.