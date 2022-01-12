GALATASARAY HABERİ: Cimbom'da gündem Arda Turan! Devam edecek mi? (GS spor haberi)

Süper Lig'de kötü gidişatın ardından teknik direktör Fatih Terim ile yolların ayrıldığı Galatasaray'da gözler Arda Turan'a çevrildi. Terim ile sıkı bir ilişkisi olduğu bilinen Arda Turan'ın sarı kırmızılı takımdaki geleceği de tartışılmaya başlandı. Yönetimin ise yarım sezon daha sözleşmesi bulunan Arda Turan ile ilgili olumsuz bir düşüncesinin bulunmadığı belirtildi. İşte tüm detaylar... | Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Yayın Tarihi: 12.01.2022- 10:37