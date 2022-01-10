10 Ocak 2022, Pazartesi
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SON DAKİKA GALATASARAY HABERLERİ - Sarı kırmızılılar Domenec Torrent ile anlaşma sağladı!
Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim ile yollar ayrılmıştı. Sarı kırmızılılarda Terim'in ardından yeni teknik direktör belli oldu. Cimbom, Pep Guardiola'nın yardımcısı Domenec Torrent ile anlaşma sağladı. İspanyol teknik adam ekibiyle birlikte İstanbul'a gelecek.
Galatasaray'da, Barcelona, Bayern Münih ve Manchester City'de Pep Guardiola'nın yardımcılığını üstlenen, son olarak 2020'de Brezilya ekibi Flamengo'da 4 ay teknik direktörlük görevi yapan Domenec Torrent ile anlaşma sağlandı. Sarı kırmızılı kulübün yönetim kurulu üyesi Işıtan Gün'ün özellikle istediği 59 yaşındaki İspanyol teknik adam, ekibiyle birlikte İstanbul'a gelecek.
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