Galatasaray’da proje iflas etti! Burak Elmas ve Fatih Terim...

Galatasaray'da işler her geçen gün biraz daha sarpa sarıyor. Fotomaç'ın derlediği habere göre Türkiye Kupası'na veda eden sarı-kırmızılı ekip, Süper Lig'de de dikiş tutturamıyor. 7 maçlık olumsuz seriyi Antalyaspor galibiyetiyle bozsa da ikinci yarının ilk maçında GZT Giresunspor'a evinde 1-0 mağlup oldu. Sarı-kırmızılılar son 9 lig maçının sadece birinden 3 puan çıkarabildi. Ligdeki 20. maçında 7. mağlubiyetini alan Galatasaray'da hem yönetim, hem de teknik direktör Fatih Terim yüksek sesle tartışılıyor. Giresunspor maçının son bölümünde tribünler de sesini yükseltti ve dikkat çeken protestolar yapıldı.

