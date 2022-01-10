10 Ocak 2022, Pazartesi

GALATASARAY

Galatasaray'da proje iflas etti! Burak Elmas ve Fatih Terim...

Galatasaray'da sezon başından bu yana kötü gidişat sürmeye devam ediyor. Sarı-kırmızılılarda UEFA Avrupa Ligi'nde son 16 turuna kalmanın dışında alınan tüm sonuçlar taraftarları üzmeye devam ediyor. Teknik direktör Fatih Terim'in projemiz dediği kadroya harcanan 25 milyon euro hayal kırıklığı yarattı. İşte son detaylar... (GS spor haberleri)

Galatasaray’da proje iflas etti! Burak Elmas ve Fatih Terim...
GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 10.01.2022

Galatasaray'da işler her geçen gün biraz daha sarpa sarıyor. Fotomaç'ın derlediği habere göre Türkiye Kupası'na veda eden sarı-kırmızılı ekip, Süper Lig'de de dikiş tutturamıyor. 7 maçlık olumsuz seriyi Antalyaspor galibiyetiyle bozsa da ikinci yarının ilk maçında GZT Giresunspor'a evinde 1-0 mağlup oldu. Sarı-kırmızılılar son 9 lig maçının sadece birinden 3 puan çıkarabildi. Ligdeki 20. maçında 7. mağlubiyetini alan Galatasaray'da hem yönetim, hem de teknik direktör Fatih Terim yüksek sesle tartışılıyor. Giresunspor maçının son bölümünde tribünler de sesini yükseltti ve dikkat çeken protestolar yapıldı.

Galatasaray’da proje iflas etti! Burak Elmas ve Fatih Terim...

GENÇLER YÜKÜ TAŞIYAMADI

G.Saray tribünleri, Giresunspor maçında futbolcular, yönetim ve Terim'i de protesto etti. Futbolculara, 'formayı çıkarın' diye seslenen Galatasaraylı taraftarlar, yönetimi istifaya davet ederken, Fatih Terim'e de "Takım niye oynamıyor" diye seslendi. Lider Trabzonspor ile puan farkı 22'ye çıkarken, G.Saraylıların şampiyonluk umutları artık tükendi. Aslında sezon başında Fatih Terim'in isteğiyle geleceğe yatırım yapma kararı alınmış ve 25 euro harcanarak genç isimler kadroya katılmıştı. Ancak evdeki hesap çarşıya uymadı, yaş ortalaması düşen takım geçmişi aratır oldu.

Galatasaray’da proje iflas etti! Burak Elmas ve Fatih Terim...

AVRUPA'DA SIKINTIDA

Giresun mağlubiyetiyle bir şok daha yaşayan Galatasaray, haftaya Hatayspor deplasmanına konuk olacak. Sarı-kırmızılı takım en azından Avrupa kupalarına gidebilmek için üst sıralara tırmanmaya çalışacak.

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