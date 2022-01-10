10 Ocak 2022, Pazartesi

GALATASARAY

GALATASARAY HABERLERİ - Fatih Terim'den yardımcı antrenöre ret! Pep Guardiola önermişti...

Galatasaray'da alınan başarısız sonuçlara son olarak Giresunspor mağlubiyeti de eklenmişti. Bu sonuçların ardından Necati Ateş ve Selçuk İnan'ı yetersiz bulan yönetim, teknik direktör Fatih Terim'e yeni bir yardımcı arayışlarına girmişti. Manchester City Teknik Direktörü Pep Guardiola, ekibinde yer alan Pro-Lisans sahibi 38 yaşındaki Carlos Vicens'i sarı-kırmızılı yönetici Işıtan Gün'e önerdi. Ancak Fatih Terim'den olumlu yanıt çıkmadı. İşte detaylar...

GALATASARAY HABERLERİ - Fatih Terim’den yardımcı antrenöre ret! Pep Guardiola önermişti...
GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 10.01.2022

Giresunspor'a 1-0 yenilen Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim ilk kez tribünler tarafından protesto edildi. Taraftarın ''Söylesene Fatih hoca, takım neden oynamıyor?'' tezahüratını yaptığı İmparator, karşılaşma sonrası, yönetimin teknik heyete yapmayı planladığı takviyeler hakkında ''Guardiola'nın yardımcılarıyla anlaşıldığı konusunda bilgim yok'' demekle yetindi.

GALATASARAY HABERLERİ - Fatih Terim’den yardımcı antrenöre ret! Pep Guardiola önermişti...

Başkan Burak Elmas'ın bilgisi dahilinde yardımcı antrenör arayan yönetici Işıtan Gün'ün iki farklı isimle görüştüğü ortaya çıktı. Sabah'ın haberine göre; boştaki 59 yaşındaki İspanyol teknik direktör Domenec Torrent'i, Terim sonrası dönemi de düşünerek gündemine alan Aslan'a, Manchester City Teknik Direktörü Pep Guardiola, ekibinde yer alan Pro-Lisans sahibi 38 yaşındaki Carlos Vicens'i önerdi.

GALATASARAY HABERLERİ - Fatih Terim’den yardımcı antrenöre ret! Pep Guardiola önermişti...

Bir sene Manchester City U-18 Takımı'nı çalıştıran Carlos Vicens, sarı-kırmızılı kulübe yardımcı antrenör olarak gelmeye hazırdı ancak yönetimin bu düşüncesine, Terim'den olumlu dönüş gelmediği öğrenildi. Selçuk İnan ve Necati Ateş'i yetersiz bulan Başkan Elmas ve kurmaylarının hamlesi de böylece sonuçsuz kaldı.

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