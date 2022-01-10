GALATASARAY HABERLERİ - Fatih Terim’den yardımcı antrenöre ret! Pep Guardiola önermişti...

Bir sene Manchester City U-18 Takımı'nı çalıştıran Carlos Vicens, sarı-kırmızılı kulübe yardımcı antrenör olarak gelmeye hazırdı ancak yönetimin bu düşüncesine, Terim'den olumlu dönüş gelmediği öğrenildi. Selçuk İnan ve Necati Ateş'i yetersiz bulan Başkan Elmas ve kurmaylarının hamlesi de böylece sonuçsuz kaldı.

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