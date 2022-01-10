GALATASARAY HABERLERİ - Fatih Terim'den yardımcı antrenöre ret! Pep Guardiola önermişti...
Galatasaray'da alınan başarısız sonuçlara son olarak Giresunspor mağlubiyeti de eklenmişti. Bu sonuçların ardından Necati Ateş ve Selçuk İnan'ı yetersiz bulan yönetim, teknik direktör Fatih Terim'e yeni bir yardımcı arayışlarına girmişti. Manchester City Teknik Direktörü Pep Guardiola, ekibinde yer alan Pro-Lisans sahibi 38 yaşındaki Carlos Vicens'i sarı-kırmızılı yönetici Işıtan Gün'e önerdi. Ancak Fatih Terim'den olumlu yanıt çıkmadı. İşte detaylar...
Giresunspor'a 1-0 yenilen Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim ilk kez tribünler tarafından protesto edildi. Taraftarın ''Söylesene Fatih hoca, takım neden oynamıyor?'' tezahüratını yaptığı İmparator, karşılaşma sonrası, yönetimin teknik heyete yapmayı planladığı takviyeler hakkında ''Guardiola'nın yardımcılarıyla anlaşıldığı konusunda bilgim yok'' demekle yetindi.
Başkan Burak Elmas'ın bilgisi dahilinde yardımcı antrenör arayan yönetici Işıtan Gün'ün iki farklı isimle görüştüğü ortaya çıktı. Sabah'ın haberine göre; boştaki 59 yaşındaki İspanyol teknik direktör Domenec Torrent'i, Terim sonrası dönemi de düşünerek gündemine alan Aslan'a, Manchester City Teknik Direktörü Pep Guardiola, ekibinde yer alan Pro-Lisans sahibi 38 yaşındaki Carlos Vicens'i önerdi.
Bir sene Manchester City U-18 Takımı'nı çalıştıran Carlos Vicens, sarı-kırmızılı kulübe yardımcı antrenör olarak gelmeye hazırdı ancak yönetimin bu düşüncesine, Terim'den olumlu dönüş gelmediği öğrenildi. Selçuk İnan ve Necati Ateş'i yetersiz bulan Başkan Elmas ve kurmaylarının hamlesi de böylece sonuçsuz kaldı.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
- Galatasaray - Giresunspor maçı ne zaman? Galatasaray maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak? Saat kaçta? | Süper Lig
- Fatih Karagümrük - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Süper Lig
- Gaziantep FK - Alanyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Hatayspor - Konyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Sivasspor - Rizespor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Başakşehir - Altay maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Adana Demirspor - Kasımpaşa maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- CANLI ŞİFRESİZ İZLE 📺 | Beşiktaş - Ajax maçı saat kaçta? Beşiktaş Ajax maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak?
- Başakşehir Fenerbahçe maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda CANLI yayınlanacak? İşte tüm detaylar...
- Galatasaray Alanyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda CANLI yayınlanacak? Muhtemel 11'de hangi isimler var? İşte yanıtı