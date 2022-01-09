GALATASARAY HABERLERİ - Toroğlu'dan flaş Galatasaray sözleri! "Resmen bir enkaz"
Süper Lig'in 20. haftasında Galatasaray, sahasında Giresunspor'u konuk etti. Sarı kırmızılılar mücadeleden 1-0'lık skorla mağlup ayrıldı. Maçın ardından Fotomaç Gazetesi yazarı ve A Spor yorumcusu Erman Toroğlu, Galatasaray-Giresunspor karşılaşması ile ilgili değerlendirmelerde bulundu. İşte o yazı...
Bakın çok kötü diyorum, kötü demiyorum. Şu anda G.Saray'ı resmen felakete sürüklüyorlar, çok net!
Sarı-kırmızı takım sahada resmen bir enkaz! İç çekişme ise felaket..
Yönetim Fatih Terim'i tehdit ediyor, arkasından konuşuyor, bazı beyanatlar veriyor ve onu istifaya zorluyor. Fatih Terim de mağdurları oynuyor, beni görevden alsınlar istiyor! Bütün bu orta oyunundan en büyük zararı ise G.Saray taraftarı görüyor.
Oynanan, çok eski bir orta oyunu.
G.Saray'ı idare edecek makam seçim ile gelen yönetim kuruludur. Ama sen, Fatih Terim'e seçimden önce biat edersen, teslim olursan; olacağın da budur. Kimsenin bu saatten sonra G.Saray'ı düşündüğü yok.
Bu kadar kötü bir G.Saray'ı yıllardır görmedim. Bakın, Giresunspor'un bir oyun planı vardı dün. Ellerinden geldiği şekilde bunu sahaya yansıttılar. G.Saray'ı iyi tahlil etmişler.
Oynadılar, başarılı da oldular.
Biraz daha dikkatli, biraz daha cesaretli olsalardı 2-3'ü bulmaları içten bile değiydi. Zaten farkı 2-3, olsa 5 de olurdu! Peki G.Saray'ın bir oyun planı var mı uzun zamandır??
Peki bunun sorumlusu kim, Fatih Terim.. Peki bunun sorumlusu kim, yönetim kurulu.. Peki bunun sorulusu kim, Başkan Burak Elmas..
Böyle orta oyununa devam ederseniz, hepiniz kovulursunuz!, Giresunspor'a helal olsun. Belli maddi imkanlarla bir takım kurmuşlar ve planlarını uyguluyorlar.
Giresun teknik adamanın bir şeyini anlayamadım. Forvette oynattığı adamı neden oyundan çıkardın?
G.Saray defansını en çok rahatsız eden isim oldu. O çıkınca, G.Saray, Giresun'un üzerine daha fazla gelmeye başladı. Adamın sakatlığı da yoktu, oyundan çıkarken mutsuzdu.
Hakem böyle bir maçı yürüye yürüye idare etti. Hatasını görmedim.
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