GALATASARAY HABERLERİ - Toroğlu'dan flaş Galatasaray sözleri! "Resmen bir enkaz"

Ben Ankara'da büyüdüm. Çok siyasi irade gördüm. Her siyasetçi veya iktidar, bir evvelki için şunları söylerdi: Bize enkaz bıraktılar! Sonra onlar da enkaza devam ederlerdi.

Fatih Terim'in ve bu G.Saray yönetiminin gidişi çok kötü.