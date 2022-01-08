08 Ocak 2022, Cumartesi

GALATASARAY

GALATASARAY HABERİ - Arda Turan tribünlere gitti! Taraftarlar...(GS spor haberi)

Arda taraftardan özür diledi! Maç sonu o anlar...
GALATASARAY
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Güncelleme Tarihi: 08.01.2022 Giriş Tarihi: 08.01.2022

Süper Lig'in 20. haftasında Galatasaray sahasında Giresunspor'a 1-0 mağlup oldu. Maçın ardından taraftarın yoğun tepkisi nedeniyle Arda Turan tribünlere giderek onları sakinleştirdi. İşte o anlar...

Süper Lig'in 20. haftasında Galatasaray, sahasında Giresunspor'a 1-0 mağlup oldu. Karşılaşma sonrası sarı kırmızılı taraftarlardan büyük tepki geldi.

Galatasaraylı futbolcu Arda Turan ise tribünlere giderek taraftarları sakinleştirdi.

İŞTE O ANLAR:

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