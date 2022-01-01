GALATASARAY HABERLERİ: Yusuf Yazıcı'nın menajeri teklifi duyurdu! CSKA Moskova ve transfer...
Geçtiğimiz sezon Lille'de şampiyonluk yaşayan Yusuf Yazıcı, bu yıl ise forma şansı bulmakta zorlanıyor. Milli oyuncuyla Galatasaray'ın ilgilendiği belirtilirken, 24 yaşındaki futbolcunun menajeri gelen teklifi açıkladı. İşte detaylar... | Galatasaray haberleri (GS spor haberi)
Fransız ekibi Lille'de forma şansı bulmakta zorlanan ve adı Galatasaray ile anılan Yusuf Yazıcı için menajerlik şirketinden açıklama geldi.
24 yaşındaki yıldız için, "CSKA Moskova ilgileniyor. Başka kulüplerden de teklif var" denildi.
Fatih Terim'in çok istediği milli futbolcunun Türkiye'ye dönmesi için öncelik eski takımı Trabzonspor'da. Eğer bordo-mavililer Yusuf'u istemezse, genç yıldız sarı-kırmızılı formayı giyebilir.
Yusuf Yazıcı, bu sezon Lille formasıyla 21 karşılaşmada görev alırken 1 gol atıp 1 de asist yaptı.
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