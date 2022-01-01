01 Ocak 2022, Cumartesi

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GALATASARAY HABERLERİ: Yusuf Yazıcı'nın menajeri teklifi duyurdu! CSKA Moskova ve transfer...

Geçtiğimiz sezon Lille'de şampiyonluk yaşayan Yusuf Yazıcı, bu yıl ise forma şansı bulmakta zorlanıyor. Milli oyuncuyla Galatasaray'ın ilgilendiği belirtilirken, 24 yaşındaki futbolcunun menajeri gelen teklifi açıkladı. İşte detaylar... | Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

GALATASARAY HABERLERİ: Yusuf Yazıcı’nın menajeri teklifi duyurdu! CSKA Moskova ve transfer...
GALATASARAY
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Güncelleme Tarihi: 01.01.2022 Giriş Tarihi: 01.01.2022

Fransız ekibi Lille'de forma şansı bulmakta zorlanan ve adı Galatasaray ile anılan Yusuf Yazıcı için menajerlik şirketinden açıklama geldi.

GALATASARAY HABERLERİ: Yusuf Yazıcı’nın menajeri teklifi duyurdu! CSKA Moskova ve transfer...

24 yaşındaki yıldız için, "CSKA Moskova ilgileniyor. Başka kulüplerden de teklif var" denildi.

GALATASARAY HABERLERİ: Yusuf Yazıcı’nın menajeri teklifi duyurdu! CSKA Moskova ve transfer...

Fatih Terim'in çok istediği milli futbolcunun Türkiye'ye dönmesi için öncelik eski takımı Trabzonspor'da. Eğer bordo-mavililer Yusuf'u istemezse, genç yıldız sarı-kırmızılı formayı giyebilir.

GALATASARAY HABERLERİ: Yusuf Yazıcı’nın menajeri teklifi duyurdu! CSKA Moskova ve transfer...

Yusuf Yazıcı, bu sezon Lille formasıyla 21 karşılaşmada görev alırken 1 gol atıp 1 de asist yaptı.

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