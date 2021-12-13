Sivasspor - Galatasaray maçı | CANLI (Sivasspor - Galatasaray maçı canlı anlatım)

Süper Lig'de heyecan devam ediyor. 16. hafta müsabakasında Sivasspor ile Galatasaray karşı karşıya geliyor. Zorlu müsabakanın canlı anlatımına haberimizden ulaşabilirsiniz...

SİVASSPOR - GALATASARAY 11'LER:

Sivasspor: Ali Şaşal Vural, Ahmet Oğuz, Goutas, Camara, Ziya Erdal, Cofie, Fajr, Kerem Atakan Kesgin, Pedro Henrique, Gradel, Yatabare

Galatasaray: Muslera, Yedlin, Nelsson, Luyindama, Van Aanholt, Taylan, Berkan, Cicaldau, Kerem, Feghouli, Diagne



SİVASSPOR - GALATASARAY MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Sivas 4 Eylül Stadyumu'nda oynanan müsabaka saat 18:00'de başladı ve beIN SPORTS 1'den canlı yayınlanıyor.



SİVASSPOR İLE GALATASARAY 31. RANDEVUDA

Sivasspor ile Galatasaray, Süper Lig'de bugüne kadar 30 kez kozlarını paylaştı. Söz konusu müsabakalarda sarı-kırmızılılar 19 kez sahadan galip ayrılırken, 5 kez de kırmızı-beyazlılar rakibini mağlup etmeyi başardı. 6 maçta ise kazanan çıkmadı. Lig maçlarında Aslan'ın 66 golüne, Yiğidolar 39 golle karşılık verdi.

Geçtiğimiz sezon ligin ilk yarısında Sivas'ta oynanan karşılaşmayı Galatasaray, 2-1'lik skorla kazanırken, İstanbul'daki müsabaka 2-2 sonuçlanmıştı.

GALATASARAY 4 MAÇTIR KAYIP!

Süper Lig'de son olarak Gaziantep FK'yı mağlup eden Galatasaray daha sonra oynadığı 4 maçta 3 puan alamadı. Sarı-kırmızılılar bu süreçte Fenerbahçe'ye mağlup olurken, Fatih Karagümrük, Yeni Malatyaspor ve Altay ile de berabere kaldı.

Hafta içinde Lazio deplasmanından 1 puan alarak UEFA Avrupa Ligi'nde grubu namağlup lider tamamlayan Galatasaray, Sivasspor deplasmanından alacağı 3 puanla Süper Lig'de de üst sıralara çıkmak istiyor.

DEPLASMAN KARNESİ

Galatasaray, Süper Lig'de bu sezon deplasmanda 8 maça çıktı. Bu karşılaşmalarda sarı-kırmızılılar 2 galibiyet, 4 beraberlik ve 2 beraberlikle 10 puan aldı. Aslan geride kalan 8 maçta 11 gol atarken, kalesinde 12 gol gördü. Cimbom ligde dış sahada en son Yeni Malatyaspor ile karşılaştı ve 2-2 berabere kaldı.

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