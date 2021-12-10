10 Aralık 2021, Cuma

GALATASARAY

Galatasaray'ın muhtemel rakipleri! Avrupa Ligi maç sonuçlarına göre...

İşte G.Saray’ın muhtemel rakipleri!
GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 10.12.2021

UEFA Avrupa Ligi'ndeki temsilcilerimizden Galatasaray, İtalyan ekibi Lazio ile 0-0 berabere kalarak son 16 turuna yükseldi. Cimbom son 16 turunda ise play-off'tan gelecek takımlardan biriyle eşleşecek. Play-off turunda Şampiyonlar Ligi'nde grubunu üçüncü bitiren takımlarla UEFA Avrupa Ligi'nde gruplarını ikinci bitiren takımlar eşleşecek. Bu eşleşmelerde turu geçen takımlardan biri de Galatasaray'ın rakibi olacak. İşte o takımlar...

UEFA Avrupa Ligi'nde grup maçları 6. maçlarla sona erdi. Temsilcimiz Galatasaray deplasmanda Lazio ile 0-0 berabere kalarak puanını 12'ye çıkardı ve grubunu lider tamamladı.

CİMBOM SON 16'DA
Galatasaray grubunu lider tamamlayarak play-off turunu es geçti ve UEFA Avrupa Ligi'nde son 16 turuna kalmayı başardı.

GALATASARAY RAKİBİNİ BEKLİYOR
Cimbom son 16 turunda ise play-off'tan gelecek takımlardan biriyle eşleşecek. Play-off turunda Şampiyonlar Ligi'nde grubunu üçüncü bitiren takımlarla UEFA Avrupa Ligi'nde gruplarını ikinci bitiren takımlar eşleşecek. Bu eşleşmelerde turu geçen takımlardan biri de Galatasaray'ın rakibi olacak. İşte o takımlar

ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE GRUBUNU 3. BİTİREN TAKIMLAR
RB Leipzig
Porto
Borussia Dortmund
FC Sheriff
Barcelona
Atalanta
Sevilla
Zenit

AVRUPA LİGİ'NDE GRUBUNU 2. BİTİREN TAKIMLAR
Rangers
Real Sociedad
Napoli
Olimpiakos
Lazio
Dinamo Zagreb
Real Betis
Sporting Braga

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