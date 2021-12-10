GALATASARAY HABERLERİ - İtalyan basını Lazio-Galatasaray şu sözlerle manşete taşıdı!

UEFA Avrupa Ligi'nde Lazio deplasmanından 0-0'lık sonuçla dönerek son 16 turunu adını yazdıran Galatasaray'da büyük bir sevinç yaşandı. Sarı-kırmızılıların ardından grubu 2. sırada tamamlayan Lazio'da ise büyük hayal kırıklığı yaşandı. Lazio-Galatasaray maçının ardından ise İtalyan basını bu karşılaşmaya geniş yer verdi. İşte o manşetler...

UEFA Avrupa Ligi'ndeki temsilcilerimizden Galatasaray, grubundaki son maçında Lazio ile deplasmanda karşı karşıya geldi.

Sarı-kırmızılılar, mücadele 0-0'lık eşitlikle sonuçlanınca grubu lider tamamladı ve direkt olarak son 16 turuna yükselmeyi başardı.

Bu mücadele, İtalyan basınında da geniş yankı uyandırdı. Gazeteler, Lazio'nun grubu ikinci tamamlayarak son 32 turuna kalmasını eleştiren manşetlere yer verdi. İşte o başlıklardan bazıları...

LA GAZZETTA DELLO SPORT "Lazio, sana play-off kaldı: Galatasaray'la 0-0 bitti"

TUTTO NAPOLI "Lazio geç uyandı ve Galatasaray'la 0-0'ı geçemedi. Birincilik hamlesi başarısız oldu"

CORRIERE DELLO SPORT "Terim, Sarri'yi Avrupa Ligi'nde son 32 turuna itti"

SPORTAL "Lazio, Avrupa Ligi'nde Türk duvarına çarptı ve play-off'lardan kaçamadı"