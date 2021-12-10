GALATASARAY HABERLERİ - İtalyan basını Lazio-Galatasaray şu sözlerle manşete taşıdı!
UEFA Avrupa Ligi'nde Lazio deplasmanından 0-0'lık sonuçla dönerek son 16 turunu adını yazdıran Galatasaray'da büyük bir sevinç yaşandı. Sarı-kırmızılıların ardından grubu 2. sırada tamamlayan Lazio'da ise büyük hayal kırıklığı yaşandı. Lazio-Galatasaray maçının ardından ise İtalyan basını bu karşılaşmaya geniş yer verdi. İşte o manşetler...
UEFA Avrupa Ligi'ndeki temsilcilerimizden Galatasaray, grubundaki son maçında Lazio ile deplasmanda karşı karşıya geldi.
Sarı-kırmızılılar, mücadele 0-0'lık eşitlikle sonuçlanınca grubu lider tamamladı ve direkt olarak son 16 turuna yükselmeyi başardı.
LA GAZZETTA DELLO SPORT
"Lazio, sana play-off kaldı: Galatasaray'la 0-0 bitti"
TUTTO NAPOLI
"Lazio geç uyandı ve Galatasaray'la 0-0'ı geçemedi. Birincilik hamlesi başarısız oldu"
CORRIERE DELLO SPORT
"Terim, Sarri'yi Avrupa Ligi'nde son 32 turuna itti"
SPORTAL
"Lazio, Avrupa Ligi'nde Türk duvarına çarptı ve play-off'lardan kaçamadı"
IL MESSAGGERO
"Lazio-Galatasaray 0-0: Golsüz beraberlik Lazio'yu son 32 turuna mahkum etti"
SKY SPORT
"Türk duvarı direndi. Lazio ikinci"
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