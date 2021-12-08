08 Aralık 2021, Çarşamba

GALATASARAY

Galatasaray 87-75 PAOK Mateco (MAÇ SONUCU-ÖZET)

Cimbom parkede son 16’yı garantiledi!
GALATASARAY
ABONE OL
Giriş Tarihi: 08.12.2021

FIBA Şampiyonlar Ligi'ndeki temsilcimiz Galatasaray, Sinan Erdem'de oynadığı karşılaşmada PAOK Mateco'yu 87-75 mağlup ederek son 16 turuna çıkmaya garantiledi.

FIBA Şampiyonlar Ligi E Grubu'nda Galatasaray Nef, PAOK'u 87-75 mağlup ederek grup liderliğini ve son 16 turuna kalmayı garantiledi.

Bu sonucun ardından Galatasaray Nef 4. galibiyetini elde ederken, konuk ekip 3. yenilgisini yaşadı.

Salon: Sinan Erdem

Hakemler: Aleksandar Glisic (Sırbistan), Wojciech Liszka (Polonya), Martins Kozlovskis (Letonya)

Galatasaray Nef: Bost 16, Trimble 13, Ege Arar 2, Blackshear 7, Purcell 20, Emir Kabaca 16, Okben Ulubay 3, Göksenin Köksal 3, Rıdvan Öncel, Kravish 7

PAOK Mateco: Christodoulou 9, Ogbeide 8, Dileo 10, Love 12, Mantzaris 5, Kamarianos 4, Roumoglou 3, Toliopoulos 9, Michail Kamperidis, Georgios Kamperidis, Jones 15

1. Periyot: 28-22

Devre: 48-40

3. Periyot: 76-58

Beş faulle çıkan: 32.50 Love (PAOK Mateco)
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

GALATASARAY HABERLERİ
F.Bahçe derbide G.Saray’ı farklı yendi! F.Bahçe derbide G.Saray'ı farklı yendi!
Terim’den hakem eleştirisi! Dünyanın hiçbir yerinde... Terim'den hakem eleştirisi! "Dünyanın hiçbir yerinde..."
Terim son durumunu açıkladı! Döndükten sonra operasyon... Terim son durumunu açıkladı! "Döndükten sonra operasyon..."
DİĞER HABERLER
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör