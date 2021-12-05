GALATASARAY HABERLERİ - Fatih Terim aranıyor! Ceza aldığı maçlarda...

Galatasaray Süper Lig'in 15. haftasında Altay'ı konuk etti. Maça teknik direktör Fatih Terim, cezası sebebiyle takımın başında çıkamadı. Sarı kırmızılılar mücadeleden 2-2'lik beraberlikle ayrıldı ve önemli bir puan kaybı yaşadı. İşte detaylar...

F.Bahçe derbisinde gördüğü kırmızı kartla oyundan atılan ve toplamda 6 maç ceza alan Fatih Terim, mücadeleyi dün yine tribünden takip etti. Geçtiğimiz hafta İmpataror'un cezalı olduğu ilk maçta Yeni Malatya deplasmanından 0-0'lık beraberlikle dönen G.Saray, evinde Altay'a da diş geçiremedi. Necati Ateş ve Selçuk İnan'ın kenarda olduğu maçta sarı-kırmızılılar, iki kez öne geçti fakat 2 puan bıraktı. Fotomaç'ın haberine göre; Terim'siz üst üste ikinci kez kayıp yaşanmış oldu. Fatih Terim'in cezalı olduğu maçlarda G.Saray'ın durumu ise hiç de parlak gözükmüyor. Usta hocanın saha kenarında yer almadığı 33 Süper Lig maçına çıkan G.Saray, sadece 14 galibiyet elde etti. Beraberlik sayısı ise 13'e ulaştı. 6 yenilgi alan sarı-kırmızılıların kaybı ise 44 oldu. Terim, 28 Aralık'ta Denizlispor'la oynanacak Ziraat Türkiye Kupası maçında sahaya dönecek.

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