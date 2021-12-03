03 Aralık 2021, Cuma

GALATASARAY

Niğde Anadolu FK yeni logosunun tanıtımını yaptı!

Niğde Anadolu FK yeni logosunun tanıtımını yaptı!
GALATASARAY
ABONE OL
Güncelleme Tarihi: 03.12.2021 Giriş Tarihi: 03.12.2021

Galatasaray'ın altyapı hamlesi sonrası anlaşma sağladığı 2. Lig takımlarından Niğde Anadolu FK, yeni logosunu tanıttı. Müsabakalarını Ömer Halisdemir Üniversitesi kampüsündeki stadyumda yapan Niğdespor, teknik direktör Erman Güraçar ile yollarını ayırdıktan sonra Fatih Terim'in onayıyla Galatasaray altyapısında teknik direktörlük yapan Ceyhun Müderrisoğlu ile anlaşmıştı. | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta yer alan Galatasaray'ın pilot takımı Niğde Anadolu FK logosunu resmen değiştirdi.

Sarı-kırmızılı takımın altyapı çalışmaları kapsamında anlaşmaya vardığı Niğde Anadolu FK, Türkiye Futbol Federasyonu'na yaptığı başvuru onaylanınca yeni logosunun tanıtımını yaptı.

Müsabakalarını Ömer Halisdemir Üniversitesi kampüsündeki stadyumda yapan Niğdespor, teknik direktör Erman Güraçar ile yollarını ayırdıktan sonra Fatih Terim'in onayıyla Galatasaray altyapısında teknik direktörlük yapan Ceyhun Müderrisoğlu ile anlaşmıştı.

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
GALATASARAY HABERLERİ
P. Karşıyaka sahasında G.Saray NEF’i devirdi P. Karşıyaka sahasında G.Saray NEF'i devirdi
Uluç’tan çarpıcı sözler! Manşetlere çıkmayı çok seviyor Uluç'tan çarpıcı sözler! "Manşetlere çıkmayı çok seviyor"
O maçla geri dönüyor! Sacha Boey... O maçla geri dönüyor! Sacha Boey...
DİĞER HABERLER
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör