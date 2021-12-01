03 Aralık 2021, Cuma

GALATASARAY

Galatasaray'dan devre arası hamlesi! Agalarov ve Fathi...

Süper Lig'de geride kalan 14 haftanın ardından liderin 14 puan gerisinde kalan Galatasaray'da gözler devre arası yapılacak takviyelere çevrildi. Sarı-kırmızılılar buna göre listesine Gamid Agalarov ve Hamdi Fathi'yi ekledi. İşte transfere dair son detaylar... (GS spor haberleri)

Galatasaray’dan devre arası hamlesi! Agalarov ve Fathi...
GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 01.12.2021

Üst üste yaşadığı kayıplarla lider Trabzonspor'un 14 puan gerisinde kalan Galatasaray gözünü ara transfere çevirmiş durumda...

FORVET HATTI SIKINTILI
Gol yollarında yaşadığı büyük sorun nedeniyle devre arasında kanat-forvet takviyesi yapmayı hedefleyen Sarı-Kırmızılılar'ın gündemine sürpriz bir isim girdi. Takvim Gazetesi'nin derlediği habere göre yönetim, scout ekibinin önerisi sonrasında gündeme gelen Gamid Agalarov'u gözüne kestirdi. Rusya Ligi'nde Ufa takımının formasını giyen 21 yaşındaki Rus yıldız bu sezon attığı 13 golle tüm dikkatleri üzerine çekti. Galatasaray, Ufa ile sözleşmesi 1 yıl sonra bitecek olan Agalarov için bonservis pazarlıklarına start verdi.

Galatasaray’dan devre arası hamlesi! Agalarov ve Fathi...

BU SEZON 13 GOL ATTI
Ruslar'ın kapıyı 5 milyon Euro'dan açtığı, Sarı-Kırmızılılar'ın ise 2.5 milyon Euro teklif ettiği öğrenildi. Ara transfer döneminde orta alanı da takviye etmeyi planlayan Cimbom'un listesindeki son isim Hamdi Fathi oldu.

Galatasaray’dan devre arası hamlesi! Agalarov ve Fathi...

MISIR DIŞINA ÇIKMADI

Mısır ekibi El Ahly'de görev yapan tecrübeli yıldız 27 yaşında ve 1.80 boyunda. 10 kez Mısır Milli Takımı'nın formasını giyen Hamdi Fathi şu ana kadar hiç ülkesinin dışına çıkmadı. Galatasaray yönetiminin teknik direktör Fatih Terim'in onay verdiği tecrübeli futbolcu için de girişimlere başladığı gelen bilgiler arasında.

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