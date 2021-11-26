GALATASARAY HABERLERİ: Galatasaray'da Fernando Muslera, Marcao ve Feghouli Avrupa Ligi'nde haftanın en iyi 11'ine seçildi!

UEFA Avrupa Ligi'ndeki temsilcilerimizden Galatasaray, gruptaki 5. maçında sahasında Fransız ekibi Olympique Marsilya'yı ağırladı. Sarı-kırmızılılarda kaleci Fernando Muslera ile Brezilyalı stoper Marcao ve Cezayirli kanat oyuncusu Sofiane Feghouli, organizasyonda haftanın en iyi takımına seçildi.

Galatasaray resmi Twitter hesabı da oyuncuların aldığı puanı yayınladı. Buna göre Muslera 8.2, Marcao 7.7, Feghouli ise 8.4 puan elde etti.

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