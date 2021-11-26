26 Kasım 2021, Cuma

GALATASARAY

GALATASARAY HABERLERİ: Galatasaray'da Fernando Muslera, Marcao ve Feghouli Avrupa Ligi'nde haftanın en iyi 11'ine seçildi!

Cimbom’da 3 isim haftanın 11’inde!
GALATASARAY
ABONE OL
Giriş Tarihi: 26.11.2021

UEFA Avrupa Ligi'nde evinde konuk ettiği Olympique Marsilya'yı 4-2 mağlup eden Galatasaray'da, Fernando Muslera, Marcao ve Sofiane Feghouli, organizasyonda 5. haftanın en iyi 11'ine seçildi. | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

UEFA Avrupa Ligi'ndeki temsilcilerimizden Galatasaray, gruptaki 5. maçında sahasında Fransız ekibi Olympique Marsilya'yı ağırladı. Sarı-kırmızılılarda kaleci Fernando Muslera ile Brezilyalı stoper Marcao ve Cezayirli kanat oyuncusu Sofiane Feghouli, organizasyonda haftanın en iyi takımına seçildi.

Galatasaray resmi Twitter hesabı da oyuncuların aldığı puanı yayınladı. Buna göre Muslera 8.2, Marcao 7.7, Feghouli ise 8.4 puan elde etti.

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
GALATASARAY HABERLERİ
Cimbom’dan Kerem hamlesi! Serbest kalma bedeli ise... Cimbom'dan Kerem hamlesi! Serbest kalma bedeli ise...
İşte Kerem ve Cicaldau’nun son durumu! İşte Kerem ve Cicaldau'nun son durumu!
G.Saray’dan 3 isim haftanın takımında! G.Saray'dan 3 isim haftanın takımında!
DİĞER HABERLER
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör