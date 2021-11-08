08 Kasım 2021, Pazartesi

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GALATASARAY HABERLERİ: Galatasaray'ın gündemindeki Aliou Dieng'den transfer itirafı!

Galatasaray'ın geçtiğimiz yaz transfer döneminde kadrosuna katmak için yoğun uğraşlar verdiği Aliou Dieng, transfer sürecine dair ilk kez konuştu. Dieng yaptığı açıklamada, sarı kırmızılılardan kendisine bir transfer teklifinin geldiğini ancak müzakerelerin nasıl ilerlediğini bilmediğini söyledi. İşte o sözler... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

GALATASARAY HABERLERİ: Galatasaray’ın gündemindeki Aliou Dieng’den transfer itirafı!
GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 08.11.2021

Galatasaray, geçtiğimiz yaz transfer sezonunda ön libero mevkini Aliou Dieng ile doldurmak istiyordu ancak bu operasyon bir sonuca varmamıştı.

GALATASARAY HABERLERİ: Galatasaray’ın gündemindeki Aliou Dieng’den transfer itirafı!

Dieng, konuya ilişkin yaptığı açıklamada Galatasaray'ın kendisine bir transfer teklifini doğrduladı ancak detaylara dair bilgisinin olmadığını söyledi.

GALATASARAY HABERLERİ: Galatasaray’ın gündemindeki Aliou Dieng’den transfer itirafı!

"TEKLİF VARDI"
Dieng, konuşmasında "Geçen yaz [Galatasaray'dan] bir teklif vardı ama müzakerelerin nasıl ilerlediğini bilmiyorum. Ayrıntılara dair bilgim yok. Şu anda tek bildiğim şey Al Ahly kulübü oyuncusu olduğum ve kıtanın en iyi takımında oynadığım için mutluyum. Burada oynamak kolay değil." dedi.

GALATASARAY HABERLERİ: Galatasaray’ın gündemindeki Aliou Dieng’den transfer itirafı!

Aliou Dieng, bu sezon toplamda 4 karşılaşmada forma giyerken 1 gol üretti. Öte yandan yıldız isim Mali milli takımı ile 18 maçta 1 kez rakip fileleri sarstı.

GALATASARAY HABERLERİ: Galatasaray’ın gündemindeki Aliou Dieng’den transfer itirafı!

Aliou Dieng'in mevcut piyasa değeri 2 milyon euro.

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