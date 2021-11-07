Cimbom çıkış peşinde! İşte Karagümrük-Galatasaray maçı muhtemel 11'leri
Süper Lig'in 12. haftasında Galatasaray deplasmanda Fatih Karagümrük'e konuk olacak. UEFA Avrupa Ligi'nde namağlup liderlik koltuğunda oturan sarı-kırmızılılar, milli aradan önceki son karşılaşmadan galibiyetle ayrılıp çıkışını sürdürmek istiyor. İşte Fatih Karagümrük-Galatasaray maçının muhtemel 11'leri... | Galatasaray haberleri (GS spor haberi)
Avurpa Ligi'nde bu haftayı da lider kapatan Galatasaray, Süper Lig'de Karagümrük'e konuk oluyor. Geçen hafta evinde Gaziantep'i deviren Cimbom, güçlü rakibini de mağlup ederek milli araya rahat girmek istiyor. Galatasaray, geçen sezon Karagümrük ile oynadığı iki maçtan da hüsranla ayrılmıştı. Deplasmanda yenilen Cimbom, evindeki maçta beraberliğe razı olmuştu. Fotomaç'ın haberine göre; Galatasaray'da iki futbolcu sakatlıkları nedeniyle bugünkü maçta görev yapamayacak. Tedavilerine devam edilen Sacha Boey ve Arda Turan, zorlu maçın kadrosunda yer alamayacak.
KARAGÜMRÜK-GALATASARAY MUHTEMEL 11'LER
KARAGÜMRÜK - Viviano, Hedenstad, Benatia, Zukanovic, Caner, Biglia, Jimmy, Bertolacci, Bortini, Karamoah, Pesic.
GALATASARAY - Muslera, Yedlin, Nelsson, Marcao, Ömer, Berken, Cicaldau, Fehouli, Morutan, Kerem, Halil.
Karagümrük ile Galatasaray, ligde bugüne kadar 14 maçta karşılaştı. Sarı-kırmızılılar 9 defa sahadan galip ayrılırken, kırmızı- siyahlılar ise 2 kez rakibini mağlup etti. 3 karşılaşma ise berabere sona erdi. Galatasaray 27, Karagümrük 12 gol kaydetti.
DÜDÜK KARAOĞLAN'DA
Zorlu maçı Atilla Karaoğlan yönetecek. Karaoğlan'ın yardımcılıklarını Kerem Ersoy ve Deniz Caner Özaral yapacak. 35 yaşındaki hakem, Süper Lig'de 36 maçta görev aldı. Bu mücadelelerin 16'sını ev sahibi, 12'sini ise deplasman takımları kazandı. 8 maç ise berabere sona erdi. Galatasaray, Karaoğlan yönetiminde 3 galibiyet, 1 yenilgi yaşadı. Karagümrük ise 5 kez kazandı, 1 kere mağlup oldu.
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