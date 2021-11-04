Galatasaray-Lokomotiv Moskova | İlk 11'ler belli oldu!
UEFA Avrupa Ligi E Grubu 4. maçında temsilcimiz Galatasaray sahasında Lokomotiv Moskova'yı konuk edecek. Sarı-kırmızılılar 3 maçta 7 puan toplarken, namağlup liderlik koltuğuna oturdu. Teknik direktör Fatih Terim, bu maçtan galibiyetle ayrılıp kalan 2 maçta büyük bir avantaj yakalamak istiyor. Grupta oynanacak diğer maça göre Cimbom liderliğini garantileyebilir. Rus temsilcisi ise grupta ilk galibiyetini alarak şansını sürdürme peşinde... Galatasaray-Lokomotiv Moskova maçı öncesi iki takımın da ilk 11'leri belli oldu. | Galatasaray haberleri (GS spor haberi)
UEFA Avrupa Ligi E Grubu 4. maçında temsilcimiz Galatasaray ile Rus ekibi Lokomotiv Moskova karşı karşıya gelecek. Mücadele öncesinde iki takımın da ilk 11'leri belli oldu.
GALATASARAY LOKOMOTIV MOSKOVA İLK 11'LER
Galatasaray: Muslera, Yedlin, Nelsson, Marcao, Van Aanholt, Feghouli, Berkan, Cicaldau, Morutan, Kerem, Halil.
L. Moskova: Guilherme, Nenakhov, Barinov, Jedjav, Rybus, Beka Beka, Maradishvili, Rybchinski, Gyrano Kerk, Lisakovich, Zhemaletdinov.
GALATASARAY-LOKOMOTIV MOSKOVA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?
Galatasaray - Lokomotiv Moskova maçı saat 20.45'te başlayacan ve EXXEN'den canlı yayınlanacak. NEF Stadyumu'nda oynanacak mücadeleyi İsviçre Futbol Federasyonu'ndan Sandro Scharer yönetecek.
İKİ TAKIMDAKİ EKSİKLER
Galatasaray'da göz sakatığı devam eden Omar Elabdellaoui dışında Arda Turan ve Sacha Boey forma giyemeyecek. Konuk ekip Lokomotiv Moskova'da ise Anton Miranchuk, Magkeev, Zé Luís, Cerqueira, Kamano sakatlıkları nedeniyle forma giyemeyecek. Oyuncu Fedor Smalov ise Covid-19 hastalığı nedeniyle takımını yalnız bırakacak.
6. RANDEVU
Galatasaray ile Lokomotiv Moskova bugüne kadar 5 kez resmi maçlarda rakip oldu. 4 UEFA Şampiyonlar Ligi, 1'i de UEFA Avrupa Ligi olmak üzere oynanan müsabakalarda sarı-kırmızılılar 3 kez sahadan galip ayrılırken, Rus ekibi de 2 kez kazandı. Aslan'ın 7 golüne, Moskova takımı 4 golle karşılık verdi.
RUSLARLA 11 KEZ KARŞILAŞTI
Galatasaray, Avrupa kupalarında Rus takımları ile bugüne kadar 11 karşılaşmaya çıktı. Sarı-kırmızılılar, Rus ekiplerini 3 kez mağlup ederken, 6 kez de mağlup oldu. 2 maçta ise kazanan çıkmadı. Bu müsabakalarda sarı-kırmızılı takım 11 gol kaydederken, kalesinde 17 gol gördü. Aslan bu süreçte Lokomotiv Moskova, CSKA Moskova, Torpedo Moskova ve Spartak Moskova ile mücadele etti.
AVRUPA KUPALARINDA 298. RANDEVU
Galatasaray, Avrupa kupalarında bugüne kadar 297 kez mücadele etti. Söz konusu müsabakalarda sarı-kırmızılılar 105 kez sahadan galip ayrılırken, 114 kez de rakiplerine mağlup oldu. 78 karşılaşmada ise kazanan taraf çıkmadı. Geride kalan müsabakalarda Cimbom rakip fileleri 395 kez havalandırırken, kalesinde ise 443 gol gördü.
TERİM YÖNETİMİNDE AVRUPA'DA 91. MAÇ
Teknik Direktör Fatih Terim, Galatasaray'ın başında bugüne kadar 90 kez Avrupa kupası maçına çıktı. Geride kalan karşılaşmalarda Terim'in öğrencileri 36 galibiyet, 34 mağlubiyet ve 20 beraberlik aldı. Sarı-kırmızılı takım, Terim yönetimindeki Avrupa karşılaşmalarında 122 gol atarken, kalesinde ise 131 gole engel olamadı.
BU SEZON AVRUPA'DA 9 MAÇA ÇIKTI
Galatasaray, bu sezon Avrupa kupalarında 9 karşılaşma oynadı. Sarı-kırmızılılar, bu mücadelelerde 4 galibiyet alırken, 2 kez mağlup oldu, 3 kez de berabere kaldı. Aslan Avrupa'da son olarak Rusya'da karşılaştığı Lokomotiv Moskova'yı 1-0 mağlup etti.
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