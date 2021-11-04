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GALATASARAY HABERLERİ: Cimbom Avrupa Ligi'nde liderlik istiyor! İşte Galatasaray-Lokomotiv Moskova maçı muhtemel 11'leri

UEFA Avrupa Ligi E Grubu'nda 3 maç sonunda topladığı 7 puanla namağlup lider olan Galatasaray, Rus ekibi Lokomotiv Moskova'yı konuk edecek. Galip gelmesi halinde üst tura çıkmayı garantileyecek sarı-kırmızılılarda teknik direktör Fatih Terim, liderlik koltuğunu da bırakmak istemiyor. İşte Galatasaray-Lokomotiv Moskova maçı muhtemel 11'leri... | Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

GALATASARAY HABERLERİ: Cimbom Avrupa Ligi’nde liderlik istiyor! İşte Galatasaray-Lokomotiv Moskova maçı muhtemel 11’leri
GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 04.11.2021

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nde E Grubu 4. maçında bugün Rusya'nın Lokomotiv Moskova ekibini konuk edecek. Nef Stadı'nda saat 20.45'te başlayacak müsabakayı İsviçreli hakem Sandro Scharer yönetecek. Scharer'in yardımcılıklarını Bekim Zogaj ile Jonas Erni yapacak. Karşılaşma, Exxen dijital platformundan canlı yayımlanacak.

GALATASARAY HABERLERİ: Cimbom Avrupa Ligi’nde liderlik istiyor! İşte Galatasaray-Lokomotiv Moskova maçı muhtemel 11’leri

Grupta oynadığı 3 maçta 2 galibiyet ve 1 beraberlik alan Galatasaray, 7 puanla ilk sırada bulunuyor. Bir beraberlik ve 2 yenilgisi olan Rus ekibi 1 puanla son sırada yer alıyor.

GALATASARAY HABERLERİ: Cimbom Avrupa Ligi’nde liderlik istiyor! İşte Galatasaray-Lokomotiv Moskova maçı muhtemel 11’leri

Galatasaray gruptaki ilk maçında sahasında İtalya'nın Lazio takımını 1-0 yenerken, ikinci maçında Fransa temsilcisi Olimpik Marsilya ile deplasmanda 0-0 berabere kaldı. Sarı-kırmızılı takım, üçüncü maçında ise Rusya'da Lokomotiv Moskova'yı 1-0 mağlup etti.

GALATASARAY HABERLERİ: Cimbom Avrupa Ligi’nde liderlik istiyor! İşte Galatasaray-Lokomotiv Moskova maçı muhtemel 11’leri

Sarı-kırmızılı ekipte tedavilerine devam edilen Arda Turan ile Fransız sağ bek Sacha Boey karşılaşmada görev yapamayacak. UEFA'ya bildirilmeyen Oğulcan Çağlayan, Aytaç Kara, Gustavo Assunçao ve Fatih Öztürk de maç kadrosunda yer alamayacak.

GALATASARAY HABERLERİ: Cimbom Avrupa Ligi’nde liderlik istiyor! İşte Galatasaray-Lokomotiv Moskova maçı muhtemel 11’leri

6. KEZ RAKİP OLACAKLAR
Galatasaray ile Lokomotiv Moskova bugüne kadar 5 kez resmi maçlarda rakip oldu. 4 Şampiyonlar Ligi, 1'i de Avrupa Ligi olmak üzere oynanan müsabakalarda sarı-kırmızılılar 3 kez sahadan galip ayrılırken, Rus ekibi de 2 kez kazandı. Aslan'ın 7 golüne, Moskova takımı 4 golle karşılık verdi.

GALATASARAY HABERLERİ: Cimbom Avrupa Ligi’nde liderlik istiyor! İşte Galatasaray-Lokomotiv Moskova maçı muhtemel 11’leri

GALATASARAY-LOKOMOTIV MOSKOVA MAÇI 11'LERİ

Galatasarray: Muslera, Yedlin, Nelsson, Marcao, Van Aanholt, Feghouli, Berkan, Cicaldau, Morutan, Kerem, Halil.

Lokomotiv Moskova (muhtemel): Guilherme, Zhıvoglyadov, Jedvaj, Pablo, Rybus, Beka, Barınov, Rybchınskıy, Anjorın, Zemaletdınov, Kerk.

(Fotomaç)

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