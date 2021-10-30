GALATASARAY HABERLERİ: Galatasaray'dan Vedat Muriqi bombası!
2 sezon önce Rizespor'dan transfer etmek için uzun uğraşlar veren ancak transfer savaşını Fenerbahçe'ye kaybeden Galatasaray'da, Vedat Muriqi serüveni yeniden başladı. Sarı-kırmızılılarda, gol noktasındaki isimler bu sezon beklenen performansı ortaya koyamadı. Lazio'un da Muriqi'yi göndermek istemesi iki tarafı bir kez daha birbirine yakınlaştırdı. İşte transferin detayları... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)
Vedat Muriç, yeniden Galatasaray ile birlikte anılmaya başladı. Tecrübeli futbolcu, Lazio'ya katıldığından bu yana beklentileri karşılayamadı. 42 maçta 2 gol atan Kosovalı golcü, düşük performansı yüzünden Ocak ayında gönderilecek oyuncular arasında ilk sırada yer alıyor. Fenerbahçeli eski oyuncunun, son günlerde Türkiye'ye dönüşü yeniden yüksek sesle konuşuluyor. Ancak Lazio Sportif Direktörü Igli Tare'nin istediği 9 milyon euro'yu ödeme ihtimalleri yok. Tek talepleri Muriç'in eski takımına kiralık olarak dönmesi…
G.SARAY HAYALİ GERÇEK OLACAK
Buna karşılık, Kosovalı oyuncunun ayrılığı sürecinde yaşananlar yüzünden Başkan Ali Koç'la arasının açık olduğu biliniyor. Fotomaç'ın haberine göre, bu nedenle Galatasaray ihtimalinden de sıkça bahsediliyor. Vedat Muriç, Çaykur Rizespor'dan Fenerbahçe'ye geldiği dönemde Galatasaray'da oynamak istediğini dönemin başkanına ilettiği de herkes tarafından biliniyor. Mostafa Mohamed, Halil ve Mbaye Diagne'den istediği verimi alamayan Galatasaray devre arasında bir forvet transferi yapacak. Bu ismin Muriç olma ihtimali yüksek görülüyor. 27 yaşındaki golcünün de artık Galatasaray forması giymeyi çok istediği belirtiliyor.
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