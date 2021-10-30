G.SARAY HAYALİ GERÇEK OLACAK



Buna karşılık, Kosovalı oyuncunun ayrılığı sürecinde yaşananlar yüzünden Başkan Ali Koç'la arasının açık olduğu biliniyor. Fotomaç'ın haberine göre, bu nedenle Galatasaray ihtimalinden de sıkça bahsediliyor. Vedat Muriç, Çaykur Rizespor'dan Fenerbahçe'ye geldiği dönemde Galatasaray'da oynamak istediğini dönemin başkanına ilettiği de herkes tarafından biliniyor. Mostafa Mohamed, Halil ve Mbaye Diagne'den istediği verimi alamayan Galatasaray devre arasında bir forvet transferi yapacak. Bu ismin Muriç olma ihtimali yüksek görülüyor. 27 yaşındaki golcünün de artık Galatasaray forması giymeyi çok istediği belirtiliyor.

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