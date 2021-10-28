GALATASARAY HABERLERİ - Cimbom'da Gaziantep FK maçının hazırlıkları devam etti!
Süper Lig'in 11. haftasında Galatasaray, evinde Gaziantep FK'yı konuk edecek. Sarı kırmızılılar bu mücadelenin hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü. İşte detaylar...
Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 11. haftasında 31 Ekim Pazar günü sahasında Gaziantep FK ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bir günlük iznin ardından sürdürdü.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Fatih Terim yönetiminde gerçekleştirilen antrenman koşu ve pas çalışmalarıyla başladı.
İdmanın ana bölümünde iki yarı sahada, dört gruba ayrılan oyuncular, sınırlı alanda dayanıklılığa yönelik çift kale oyun gerçekleştirdi. Antrenman, soğuma hareketlerinin ardından tamamlandı.
İdman öncesinde Senegalli golcü Mbaye Diagne'nin doğum günü kutlandı.
Sarı-kırmızılı takım, hazırlıklarına yarın gerçekleştireceği antrenmanla devam edecek.
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