27 Ekim 2021, Çarşamba

GALATASARAY

Son dakika: Beşiktaş - Galatasaray maçı öncesi Arda Turan ve Sacha Boey gelişmesi! Kadroda yer alacaklar mı?

Derbi öncesi flaş gelişme! 2 isim kadroda yok
GALATASARAY
ABONE OL
Güncelleme Tarihi: 25.10.2021 Giriş Tarihi: 25.10.2021

Süper Lig'in 10. haftasında oynanacak Beşiktaş - Galatasaray maçı öncesinde flaş bir gelişme yaşandı. A Spor muhabiri Emre Kaplan'ın aktardığı bilgilere göre Sacha Boey ve Arda Turan derbi kadrosunda yer almayacak. İşte detaylar...

Süper Lig'in 10. haftasında Galatasaray, deplasmanda Beşiktaş ile kozlarını paylaşacak. Karşılaşma öncesi sarı kırmızılılarda flaş bir gelişme yaşandı.

A Spor muhabiri Emre Kaplan'ın aktardığına göre; Galatasaray'da Sacha Boey ve Arda Turan derbi kadrosunda yer almayacak.

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

GALATASARAY HABERLERİ
İmparatorluğun gerileme dönemi! Son 3 sezonda... İmparatorluğun gerileme dönemi! Son 3 sezonda...
Minik kaleci hayranı olduğu Muslera ile buluştu Minik kaleci hayranı olduğu Muslera ile buluştu
Terim raporunu sundu! O isimler gidiyor... Terim raporunu sundu! O isimler gidiyor...
DİĞER HABERLER
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör