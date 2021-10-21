21 Ekim 2021, Perşembe

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GALATASARAY HABERLERİ: Cimbom'da Mostafa Mohamed fırtınası! Performans artışının sırrı...

Süper Lig'de oynanan son 2 maçta 3 gol kaydeden Mostafa Mohamed, bu maçlarda galibiyetin baş mimarlarından olmuştu. Mısırlı yıldızın son haftalarda yükselen grafiği dikkat çekerken, ailesinin İstanbul'a gelmesi ve oğlunun doğumu performansında etkili oldu. İşte detaylar... | Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

GALATASARAY HABERLERİ: Cimbom’da Mostafa Mohamed fırtınası! Performans artışının sırrı...
GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 21.10.2021

Ligde üç maçlık bir galibiyet serisini yakalayan Galatasaray'da en çok dikkat çeken isimlerden birisi Mostafa Mohamed oldu. Mısırlı futbolcu eski günlere döndüğünü gösterdi.

GALATASARAY HABERLERİ: Cimbom’da Mostafa Mohamed fırtınası! Performans artışının sırrı...

Yıldız futbolcunun yükseliş sırrı ortaya çıktı. Alınan bilgilere göre Mohamed hamile eşinin ülkesine dönmesi sonrasında bir sıkıntıya girdi.

GALATASARAY HABERLERİ: Cimbom’da Mostafa Mohamed fırtınası! Performans artışının sırrı...

Takvim'in haberine göre, Mohamed'in futbolunun psikolojik olarak yıpranması performansına da çok olumsuz şekilde yansıdı. Ancak Mostafa Mohamed 17 Ağustos'ta çocuk sevincini yaşadı.

GALATASARAY HABERLERİ: Cimbom’da Mostafa Mohamed fırtınası! Performans artışının sırrı...

Yıldız futbolcu ismini Oday Mostafa koyduğu oğluna 6 Eylül'de kavuştu ve adeta hayata döndü. Formu sürekli yükselen Mohamed son 2 maçta 3 gole imza attı.

GALATASARAY HABERLERİ: Cimbom’da Mostafa Mohamed fırtınası! Performans artışının sırrı...

Mostafa Mohamed'in Oday Mostafa ismini verdiği oğlu 17 Ağustos'ta Mısır'da dünyaya geldi. Ancak başarılı forvet çocuğuna 6 Eylül tarihinde kavuştu.

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