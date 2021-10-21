GALATASARAY HABERLERİ: Cimbom'da Mostafa Mohamed fırtınası! Performans artışının sırrı...
Süper Lig'de oynanan son 2 maçta 3 gol kaydeden Mostafa Mohamed, bu maçlarda galibiyetin baş mimarlarından olmuştu. Mısırlı yıldızın son haftalarda yükselen grafiği dikkat çekerken, ailesinin İstanbul'a gelmesi ve oğlunun doğumu performansında etkili oldu. İşte detaylar... | Galatasaray haberleri (GS spor haberi)
Ligde üç maçlık bir galibiyet serisini yakalayan Galatasaray'da en çok dikkat çeken isimlerden birisi Mostafa Mohamed oldu. Mısırlı futbolcu eski günlere döndüğünü gösterdi.
Yıldız futbolcunun yükseliş sırrı ortaya çıktı. Alınan bilgilere göre Mohamed hamile eşinin ülkesine dönmesi sonrasında bir sıkıntıya girdi.
Takvim'in haberine göre, Mohamed'in futbolunun psikolojik olarak yıpranması performansına da çok olumsuz şekilde yansıdı. Ancak Mostafa Mohamed 17 Ağustos'ta çocuk sevincini yaşadı.
Yıldız futbolcu ismini Oday Mostafa koyduğu oğluna 6 Eylül'de kavuştu ve adeta hayata döndü. Formu sürekli yükselen Mohamed son 2 maçta 3 gole imza attı.
Mostafa Mohamed'in Oday Mostafa ismini verdiği oğlu 17 Ağustos'ta Mısır'da dünyaya geldi. Ancak başarılı forvet çocuğuna 6 Eylül tarihinde kavuştu.
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