18 Ekim 2021, Pazartesi

GALATASARAY

Galatasaray UEFA Avrupa Ligi'nde oynayacağı Lokomotiv Moskova maçının hazırlıklarına başladı!

Cimbom L. Moskova maçının hazırlıklarına başladı!
GALATASARAY
ABONE OL
Giriş Tarihi: 18.10.2021

UEFA Avrupa Ligi'nde ülkemizi temsil eden Galatasaray, E grubundaki 3. maçında Lokomotiv Moskova ile karşı karşıya gelecek. Sarı kırmızılılar bu maçın hazırlıklarına başladı.

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi E Grubu üçüncü haftasında 21 Ekim Perşembe günü Rusya'nın Lokomotiv Moskova ekibine konuk olacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Fatih Terim yönetiminde basına kapalı gerçekleştirilen antrenmanda, Süper Lig'deki İttifak Holding Konyaspor maçında tam süre oynayan futbolcuların yenilenme çalışması yaptığı bildirildi.

Diğer futbolcuların ise ısınma hareketleri ve pas çalışmasının ardından sınırlı alanda dayanıklılığa yönelik çift kale oyun oynandığı aktarıldı.

Sarı-kırmızılı takım, hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
GALATASARAY HABERLERİ
Terim’in eski yardımcısından flaş eleştiri! Bundan kurtulmadan olmaz Terim'in eski yardımcısından flaş eleştiri! "Bundan kurtulmadan olmaz"
Transferde ezeli rekabet! Cimbom’dan F.Bahçe’nin yıldızına kanca Transferde ezeli rekabet! Cimbom'dan F.Bahçe'nin yıldızına kanca
Flaş Muslera sözleri! Galatasaray’ın asıl problemi... Flaş Muslera sözleri! "Galatasaray'ın asıl problemi..."
DİĞER HABERLER
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör