Galatasaray UEFA Avrupa Ligi'nde oynayacağı Lokomotiv Moskova maçının hazırlıklarına başladı!
UEFA Avrupa Ligi'nde ülkemizi temsil eden Galatasaray, E grubundaki 3. maçında Lokomotiv Moskova ile karşı karşıya gelecek. Sarı kırmızılılar bu maçın hazırlıklarına başladı.
Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi E Grubu üçüncü haftasında 21 Ekim Perşembe günü Rusya'nın Lokomotiv Moskova ekibine konuk olacağı maçın hazırlıklarına başladı.
Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Fatih Terim yönetiminde basına kapalı gerçekleştirilen antrenmanda, Süper Lig'deki İttifak Holding Konyaspor maçında tam süre oynayan futbolcuların yenilenme çalışması yaptığı bildirildi.
Diğer futbolcuların ise ısınma hareketleri ve pas çalışmasının ardından sınırlı alanda dayanıklılığa yönelik çift kale oyun oynandığı aktarıldı.
Sarı-kırmızılı takım, hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.
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