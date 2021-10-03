03 Ekim 2021, Pazar

GALATASARAY

Süper Lig maç özetleri A Spor'da

Süper Lig maç özetleri A Spor’da
GALATASARAY
ABONE OL
Güncelleme Tarihi: 03.10.2021 Giriş Tarihi: 03.10.2021

Süper Lig özetleri A Spor'da! Goller, kurtarışlar, pozisyonlar... Süper Lig'e dair her şey A Spor'da. Süper Lig'de oynanan tüm maçlarını özetini A Spor ekranlarından izleyebilirsiniz.

Süper Lig özetleri A Spor'da! Goller, kurtarışlar, pozisyonlar... Süper Lig'e dair her şey A Spor'da. Süper Lig'de oynanan tüm maçlarını özetini A Spor ekranlarından izleyebilirsiniz.

ASpor CANLI YAYIN

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
GALATASARAY HABERLERİ
Fatih Terim’den Rizespor maçı sonrası galibiyet açıklaması! Fatih Terim'den Rizespor maçı sonrası galibiyet açıklaması!
G.Saray’ın 2. golünde ofsayt var mı? İşte o anlar G.Saray'ın 2. golünde ofsayt var mı? İşte o anlar
Burak Elmas’tan maç sonu flaş sözler! Bedeli ne olursa olsun... Burak Elmas'tan maç sonu flaş sözler! "Bedeli ne olursa olsun..."
DİĞER HABERLER
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör