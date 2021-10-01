Son dakika transfer haberi: Galatasaray'da Marcao'ya 2 talip!
Galatasaray'da Marcao'ya 2 talip çıktı. Brezilyalı savunmacıya hem Napoli hem de Krasnodar kulübü talip oldu. Napoli, yıldız savunmacı için 10 milyon Euro teklif etti. Marcao'yu Ruslar da yakın takipte. İşte flaş transfer gelişmesinin detayları... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)
Galatasaray'da en çok talibi olan futbolcu açık ara Marcao. Brezilyalı stoper için transfer haberleri yeniden gündeme düşmeye başladı. Yaz transfer döneminde istediği rakamı alamadığı için Galatasaray yönetiminin transferine izin vermediği Marcao için ocak ayı hareketli geçeceğe benziyor.
Takvim'in haberine göre, Brezilyalı stoper için şimdiden 2 kulüp devreye girdi. Yaz transfer döneminde de Galatasaray'ın kapısını çalan ancak zorunlu satın olma bedelini kabul etmeyen Napoli, bu kez işi daha ciddi tutuyor. İtalyan kulübünün Galatasaray'a net 10 milyon Euro teklif ettiği öğrenildi.
Yaz ayında Napoli 12.5 milyon Euro satın alma opsiyonunu kabul etmiş ancak zorunlu olmasına itiraz ettiği için transfer gerçekleşmemişti. Galatasaray yönetiminin bu rakımın arttırılmasını istediği de gelen haberler arasında. Rus ekibi Krosnodar'ın da Marcao ile ilgilendiği ancak, önerdiği rakamın 9 milyon Euro olduğu, bu rakamın da Napoli'nin teklifinin altında kaldığı öğrenildi. Ancak Rus ekibinin Marcao için takibini sürdürdüğü her an fiyat artırımına gitmesinin mümkün olduğu da gelen haberler arasında. Galatasaray yönetimi devre arasında Marcao'nun transferine izin vermesi durumunda bir yerli stoper transferi yapmasının söz konusu olduğu da belirtiliyor.
Süper Lig'de 8 maç cezası olan Marcao, oynamadağı maçlarda yokluğu fazlasıyla hissedildi. Galatasaray, Marcao için 2019 yılında Chaves kulübüne 4 milyon Euro bonservis ödemişti. Satış gerçekleşirse Galatasaray, Brezilyalı'dan ciddi kar elde edecek.
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