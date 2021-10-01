Yaz ayında Napoli 12.5 milyon Euro satın alma opsiyonunu kabul etmiş ancak zorunlu olmasına itiraz ettiği için transfer gerçekleşmemişti. Galatasaray yönetiminin bu rakımın arttırılmasını istediği de gelen haberler arasında. Rus ekibi Krosnodar'ın da Marcao ile ilgilendiği ancak, önerdiği rakamın 9 milyon Euro olduğu, bu rakamın da Napoli'nin teklifinin altında kaldığı öğrenildi. Ancak Rus ekibinin Marcao için takibini sürdürdüğü her an fiyat artırımına gitmesinin mümkün olduğu da gelen haberler arasında. Galatasaray yönetimi devre arasında Marcao'nun transferine izin vermesi durumunda bir yerli stoper transferi yapmasının söz konusu olduğu da belirtiliyor.