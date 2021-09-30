SON DAKİKA GALATASARAY HABERİ - Cimbom'da hedef 2'de 2! İşte Fatih Terim'in Marsilya maçı muhtemel 11'i...
UEFA Avrupa Ligi E Grubunda mücadele eden Galatasaray, gruptaki ikinci maçında Marsilya'ya konuk olacak. İtalyan ekibi Lazio'yu 1-0 yenen ve Avrupa macerasına etkili bir giriş yapan Cimbom, bu maçı da kazanarak 2'de 2 yapmayı planlıyor. Teknik direktör Fatih Terim, bu zorlu karşılaşma öncesinde ilk 11'ini belirledi. İşte Galatasaray'ın, Marsilya maçı muhtemel 11'i... | Son dakika spor haberi (GS haberleri)
Bu sezon Avrupa'yı yeniden fethetmeye hazırlanan Galatasaray bugün Marsilya'ya konuk oluyor. Sarı-kırmızılılar, Avrupa Ligi'nde E Grubu'ndaki ilk mücadelesinde Lazio'yi 1-0'lık skorla mağlup etmişti. Cimbom'un ikinci rakibi Marsilya. Fotomaç'ın haberine göre; Fatih Terim ve aslanlarının tek hedefi rakibi 'mars' ederek 2'de 2 yapmak. G.Saray, Fransa deplasmanına ligde aldığı Göztepe galibiyeti sonrasında moralli şekilde uçtu.
AVANTAJ SAĞLARIZ
Fatih Terim son idman öncesi oyuncularıyla bir konuşma gerçekleştirdi. Usta çalıştırıcı "Çok önemli bir maça çıkıyoruz. Lazio gibi grubun en güçlü gösterilen kulübünü mağlup etmeyi başardık. Marsilya'yı da yenersek büyük avantaj yakalarız. Bu sebeple herkes maçın başından sonuna kadar çok dikkatli olsun" ifadelerini kullandı. Sarı-kırmızılı oyuncular da zorlu Marsilya karşılaşması öncesi bir hayli hırslı.
89. MAÇA ÇIKIYOR
Fatih Terim, Galatasaray'ın başında bugüne kadar 88 Avruap Kupası maçına çıktı. Geride kalan mücadelelerde İmparator'un öğrencileri 35 galibiyet, 34 mağlubiyet, 19 beraberlik elde etti. Terim döneminde Galatasaray 88 maçta rakip ağlara 121 gol bıraktı. Kalesinde ise 131 gol gördü. Bugün galibiyet ve gol sayısını artırmaya çalışacak.
MUHTEMEL 11'LER
Marsilya: Mandanda, Saliba, Gonzalez, Peres, Lirola, Dieng, Guendouzi, Rongler, Gerson, Cengiz, Harit.
Galatasaray: Muslera, Yedlin, Nelsson, Marcao, Aanholt, Taylan, Berkan, Morutan, Cicaldau, Kerem, Halil.
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