27 Eylül 2021, Pazartesi
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GALATASARAY HABERLERİ - Fernando Muslera eski günleri aratıyor (Spor haberleri)
Süper Lig'de geride kalan 7 haftada Galatasaray'da Muslera'nın sergilediği performans eleştirilmeye devam ediyor. Sarı-kırmızılılarda Uruguaylı file bekçisi kalesinde gördüğü 24 gol pozisyonunda 10 gol yerken yüzde 58 olan kurtarış yüzdesiyle de ligin bu değerde en kötü kalecisi durumuna düştü. (GS spor haberleri)
10 yıldır formasını giydiği Galatasaray'da takımın en çok güvenilen ismi olan Fernando Muslera, bu sezon yaptığı hatalarla şaşırtıyor. Sabah'ın haberine göre dün Göztepe karşısında yediği golde kalesini boşaltması nedeniyle eleştirilen Uruguaylı file bekçisinin, bu sezonki kötü performansı camiada endişeye neden oldu. 35 yaşındaki eldiven, geride kalan 7 haftalık süreçte kalesine gelen 24 gol pozisyonunda 10 gol yerken, aynı zamanda yüzde 58 olan kurtarış yüzdesiyle de ligin bu değerde en kötü kalecisi durumuna düştü. Eski günlerini arayan Muslera, geçtiğimiz yıllarda yüzde 80'leri geçen kurtarış yüzdeleriyle ligin sıkça en iyisi durumuna gelmişti.
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