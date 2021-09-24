SON DAKİKA GALATASARAY HABERLERİ - Omar Elabdellaoui özel çalışmalar başladı (Spor haberleri)

Galatasaray, Göztepe maçı hazırlıklarına ara vermeden devam ediyor. Sarı-kırmızılılarda Omar Elabdellaoui, bugün atletik performans ekibi ile birlikte takımdan ayrı özel bir çalışma yaparken, Sacha Boey, takımdan ayrı saha çalışmalarına devam etti. (GS spor haberleri)

Galatasaray'da bu sezonun ilk yarısında da forma giyemeyecek olan Omar Elabdellaoui, Florya'ya geri döndü.



Sarı kırmızılılardan yapılan resmi açıklamada şu ifadelere yer verildi;

"ABD'de başarılı bir kök hücre nakli operasyonu geçiren Omar Elabdellaoui, bugün atletik performans ekibimiz ile birlikte takımdan ayrı özel bir çalışma yaptı. "







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