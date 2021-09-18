18 Eylül 2021, Cumartesi

GALATASARAY

Son dakika spor haberi: Galatasaray idmanında sürpriz! Johan Elmander...

Galatasaray, Süper Lig'in 5. haftasında oynayacağı Aytemiz Alanyaspor maçının hazırlıklarını sürdürdü. Florya Metin Oktay Tesisleri'nde yapılan antrenmanda bir de sürpriz isim vardı. Sarı kırmızılılarda oynadığı dönemde taraftarın adeta sevgilisi haline gelen Johan Elmander, eski takımını ziyaret etti ve o görüntüyü sosyal medyadan paylaştı. İşte ayrıntılar... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

Son dakika spor haberi: Galatasaray idmanında sürpriz! Johan Elmander...
GALATASARAY
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Güncelleme Tarihi: 18.09.2021 Giriş Tarihi: 18.09.2021

Süper Lig'in 5. haftasında oynanacak Galatasaray - Alanyaspor maçı öncesi sarı kırmızılılar çalışmalarına devam etti.

Son dakika spor haberi: Galatasaray idmanında sürpriz! Johan Elmander...

Teknik Direktör Fatih Terim yönetiminde, Florya Metin Oktay Tesisleri'nde yapılan idmanda bir de sürpriz konuk vardı.

Son dakika spor haberi: Galatasaray idmanında sürpriz! Johan Elmander...

ELMANDER'DEN ZİYARET
Galatasaray'da oynadığı futbolla taraflı tarafsız herkesin beğenisini kazanan Johan Elmandar, sarı kırmızılıların idmanına ziyarette bulundu.

Son dakika spor haberi: Galatasaray idmanında sürpriz! Johan Elmander...

Elmander, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Muslera ve Nelsson ile beraber görüntülendi.

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