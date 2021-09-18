18 Eylül 2021, Cumartesi
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DÜNYA YILDIZI DOĞUYOR
Attığı çalımları ve çabukluğuyla stili Lionel Messi'ye benzetilen Olimpiu Morutan, ilerleyen yıllarda dünya futbolunda da adından söz ettirebilir. Sarı-kırmızılılarda 3'üncü maçına çıkan 22 yaşındaki oyuncu, şimdiden taraftarların gönlünü kazanmayı başardı. Dar alandaki baskıları kırmayı başaran ve rakip kalede tehlikeler yaratan Rumen futbolcunun, bu sezon Cimbom'un en etkili silahlarından olması bekleniyor.
Galatasaray'da Alexander Cicaldau ve Olimpiu Morutan fark yaratıyor!
Galatasaray'ın sezon başında transfer ettiği Alexander Cicaldau ve Olimpiu Morutan sergiledikleri futbolla büyük beğeni topladı. Sarı-kırmızılı formayla 2 gol kaydeden Cicaldau orta sahada takımını maestro gibi yönetirken, Morutan ise dar alandaki klas hareketleriyle dikkat çekti. (GS spor haberleri)
Galatasaray'ın Romanya Ligi'nden transfer ettiği Olimpiu Morutan ve Alexander Cicaldau, her maç üzerine koyarak devam ediyor. Fotomaç'ın haberine göre 24 yaşındaki orta saha Cicaldau, sarı-kırmızılılarda 5'inci maçına çıkarken, Lazio karşısında yine klasını konuşturdu. Parçalı formayla 2 golü bulunan Cica, takımını maestro gibi yönetirken saha içinde de arkadaşlarının lideri oldu. Duran topları kullanan yıldız futbolcu, etkili pasları ve şık çalımlarıyla beğeni topladı.
DÜNYA YILDIZI DOĞUYOR
Attığı çalımları ve çabukluğuyla stili Lionel Messi'ye benzetilen Olimpiu Morutan, ilerleyen yıllarda dünya futbolunda da adından söz ettirebilir. Sarı-kırmızılılarda 3'üncü maçına çıkan 22 yaşındaki oyuncu, şimdiden taraftarların gönlünü kazanmayı başardı. Dar alandaki baskıları kırmayı başaran ve rakip kalede tehlikeler yaratan Rumen futbolcunun, bu sezon Cimbom'un en etkili silahlarından olması bekleniyor.
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