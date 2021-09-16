Galatasaray Lazio | İlk 11’ler belli oldu

UEFA Avrupa Ligi E Grubu ilk maçında temsilcimiz Galatasaray sahasında Lazio'yu konuk edecek. Teknik direktör Fatih Terim'in takımın başında olduğu maçlarda İtalyan rakiplerine hiç mağlup olmayan sarı-kırmızılılar, bu seriyi sürdürerek 3 puanı hanesine yazdırmak istiyor. Galatasaray Lazio maçı öncesinde iki takımın da ilk 11'leri belli oldu. İşte detaylar... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi E Grubu ilk maçında Çizme temsilcisi Lazio'yu konuk edecek. Avrupa perdesini galibiyetle açmak isteyen sarı-kırmızılılar, taraftarlarının da avantajıyla 3 puanla sahadan ayrılmak istiyor. Dev mücadele öncesinde iki takımın da ilk 11'leri belli oldu.

GALATASARAY LAZIO İLK 11'LER

Galatasaray: Muslera, Yedlin, Nelsson, Marcao, van Aanholt, Taylan, Berkan, Cicaldau, Morutan, Kerem Aktürkoğlu, Halil Dervişoğlu.

Lazio: Strakosha, Lazzari, Luis Felipe, Acerbi, Hysaj, Akpa - Akpro, Leiva, Luis Alberto, Felipe Anderson, Zaccagni, Immobile.

GALATASARAY - LAZIO MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Galatasaray Lazio maçı 16 Eylül Perşembe günü saat 19.45'te Türk Telekom Stadı'nda oynanacak karşılaşma, Exxen'den canlı yayınlanacak. Dev mücadeleyi hakem Matej Jug yönetecek.

GALATASARAY'DA 4 EKSİK

Sarı-kırmızılı ekipte sakatlıkları bulunan 4 futbolcu, Lazio karşısında forma giyemeyecek. Sakatlıkları bulunan kaptan Arda Turan, Barış Alper Yılmaz, Sacha Boey ve Sofiane Feghouli, sahadaki yerini alamayacak. UEFA'ya bildirilen kadroda yer almayan Oğulcan Çağlayan, Aytaç Kara, Gustavo Assunçao ve Fatih Öztürk de sahaya çıkamayacak. Süper Lig'in ilk haftasındaki GZT Giresunspor maçında takım arkadaşı Kerem Aktürkoğlu'na şiddet uygulayan ve 8 maç ceza verilen Brezilyalı savunma oyuncusu Marcao ise teknik direktör Fatih Terim'in görev vermesi durumunda karşılaşmada forma giyebilecek.

GALATASARAY - LAZIO 5. RANDEVUDA

Galatasaray, İtalyan temsilcisi ile tarihinde 5. kez resmi bir müsabakada karşılaşacak. Daha önce 2001-2002 sezonunda UEFA Şampiyonlar Ligi'nde eşleşen iki takım, kendi sahasında oynadığı maçları 1-0'lık skorla kazandı. Galatasaray ile Lazio, son olarak 2015-2016 sezonunda UEFA Avrupa Ligi son 32 turunda karşılaştı. Galatasaray'ın sahasındaki maç 1-1 beraberlikle sonuçlanırken rövanş karşılaşmasını 3-1 kazanan Lazio tur atlayan taraf oldu.

SON 8 MAÇINDA YENİLMEDİ

Galatasaray, çıktığı son 8 resmi müsabakada mağlubiyet yüzü görmedi. Bu sezon 10 resmi maça çıkan sarı-kırmızılı ekip, UEFA Şampiyonlar Ligi İkinci Eleme Turu'nda Hollanda temsilcisi PSV ile yaptığı 2 maçı da kaybetti. Galatasaray, sonrasında UEFA Avrupa Ligi ve Süper Lig'de yaptığı 8 karşılaşmada dörder galibiyet ve beraberlik aldı. Sarı-kırmızılı ekip, mağlubiyet yüzü görmediği söz konusu 8 mücadelede 16 gol atarken kalesinde 10 gol gördü. Lazio ise bu sezon Serie A'da çıktığı 3 maçta 2 galibiyet, 1 yenilgi yaşadı. Roma ekibi, 9 gol atarken kalesindeki 4 gole engel olamadı.

İTALYAN RAKİPLERE KARŞI 25. MAÇ

Galatasaray, Avrupa kupalarında İtalyan takımlarıyla 25. randevusuna çıkacak. Sarı-kırmızılı ekip, UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Kupası ve UEFA Şampiyon Kulüpler Kupası'nda daha önce İtalyan takımları Lazio, Milan, Roma, Parma, Juventus ve Bologna ile toplamda 24 kez karşı karşıya geldi.

Söz konusu müsabakalarda 7 galibiyet alan Galatasaray, 9 beraberlik, 8 yenilgi yaşadı. Bu maçlarda 30 gol atarken, rakiplerinin 37 golüne engel olamadı.

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