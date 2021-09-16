Galatasaray Lazio CANLI (Galatasaray-Lazio canlı anlatım)

UEFA Avrupa Ligi E Grubu ilk maçında temsilcimiz Galatasaray sahasında Lazio'yu konuk ediyor. Teknik direktör Fatih Terim'in takımın başında olduğu maçlarda İtalyan rakiplerine hiç mağlup olmayan sarı-kırmızılılar, bu seriyi sürdürerek 3 puanı hanesine yazdırmak istiyor. Galatasaray Lazio maçının tüm detayları ve karşılaşmanın canlı anlatımı haberimizde... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi E Grubu ilk maçında Çizme temsilcisi Lazio'yu konuk edecek. Avrupa perdesini galibiyetle açmak isteyen sarı-kırmızılılar, taraftarlarının da avantajıyla 3 puanla sahadan ayrılmak istiyor. Dev mücadelenin tüm detayları haberimizde...

GALATASARAY LAZIO İLK 11'LER

Galatasaray: Muslera, Yedlin, Nelsson, Marcao, van Aanholt, Taylan, Berkan, Cicaldau, Morutan, Kerem Aktürkoğlu, Halil Dervişoğlu.

Lazio: Strakosha, Lazzari, Luis Felipe, Acerbi, Hysaj, Akpa - Akpro, Leiva, Luis Alberto, Felipe Anderson, Zaccagni, Immobile.

GALATASARAY - LAZIO MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Galatasaray Lazio maçı saat 19.45'te başladı ve Türk Telekom Stadı'nda oynanıyor. Exxen'den canlı yayınlanan dev mücadeleyi hakem Matej Jug yönetiyor.

MARCAO YENİDEN İLK 11'DE

Galatasaray'ın Süper Lig'in ilk haftasında GZT Giresunspor ile oynadığı maçta Kerem Aktürkoğlu'na saldırısı sonucunda Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu tarafından 8 maçtan men cezasına çarptırılan ve sarı kırmızılı kulüp tarafından da cezalandırılan Marcao, 16 Ağustos'ta oynanan bu müsabakanın ardından ilk defa forma buldu. Brezilyalı stoper, teknik direktör Fatih Terim tarafından ilk 11'de görevlendirildi.

CICALDAU VE NELSSON, AVRUPA'DA İLK KEZ

Galatasaray'ın yeni transferleri Rumen orta saha oyuncusu Cicaldau ve Danimarkalı stoper Nelsson, bir Avrupa kupası maçında ilk kez sarı-kırmızılı formayı terletti.

Avrupa Ligi elemeleri devam ederken transfer edilen 2 futbolcu, önceki takımlarında Avrupa kupası maçı oynadığı için Galatasaray adına eleme maçlarına çıkamadı. Cicaldau ile Nelsson, gruplara kalınmasıyla statü gereği oynama hakkı elde etti ve Lazio karşılaşmasıyla Galatasaray'daki ilk Avrupa kupası maçında forma giydi.

GALATASARAY'DA 3 EKSİK

Sarı-kırmızılı ekipte sakatlıkları bulunan 3 futbolcu, Lazio karşısında forma giyemedi. Sakatlıkları bulunan kaptan Arda Turan, Barış Alper Yılmaz ve Sacha Boey sahadaki yerini alamadı. UEFA'ya bildirilen kadroda yer almayan Oğulcan Çağlayan, Aytaç Kara, Gustavo Assunçao ve Fatih Öztürk de sahaya çıkamadı.

GALATASARAY - LAZIO 5. RANDEVUDA

Galatasaray, İtalyan temsilcisi ile tarihinde 5. kez resmi bir müsabakada karşılaştı. Daha önce 2001-2002 sezonunda UEFA Şampiyonlar Ligi'nde eşleşen iki takım, kendi sahasında oynadığı maçları 1-0'lık skorla kazandı. Galatasaray ile Lazio, son olarak 2015-2016 sezonunda UEFA Avrupa Ligi son 32 turunda karşılaştı. Galatasaray'ın sahasındaki maç 1-1 beraberlikle sonuçlanırken rövanş karşılaşmasını 3-1 kazanan Lazio tur atlayan taraf oldu.

SON 8 MAÇINDA YENİLMEDİ

Galatasaray, çıktığı son 8 resmi müsabakada mağlubiyet yüzü görmedi. Bu sezon 10 resmi maça çıkan sarı-kırmızılı ekip, UEFA Şampiyonlar Ligi İkinci Eleme Turu'nda Hollanda temsilcisi PSV ile yaptığı 2 maçı da kaybetti. Galatasaray, sonrasında UEFA Avrupa Ligi ve Süper Lig'de yaptığı 8 karşılaşmada dörder galibiyet ve beraberlik aldı. Sarı-kırmızılı ekip, mağlubiyet yüzü görmediği söz konusu 8 mücadelede 16 gol atarken kalesinde 10 gol gördü. Lazio ise bu sezon Serie A'da çıktığı 3 maçta 2 galibiyet, 1 yenilgi yaşadı. Roma ekibi, 9 gol atarken kalesindeki 4 gole engel olamadı.

İTALYAN RAKİPLERE KARŞI 25. MAÇ

Galatasaray, Avrupa kupalarında İtalyan takımlarıyla 25. randevusuna çıktı. Sarı-kırmızılı ekip, UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Kupası ve UEFA Şampiyon Kulüpler Kupası'nda daha önce İtalyan takımları Lazio, Milan, Roma, Parma, Juventus ve Bologna ile toplamda 24 kez karşı karşıya geldi.

Söz konusu müsabakalarda 7 galibiyet alan Galatasaray, 9 beraberlik, 8 yenilgi yaşadı. Bu maçlarda 30 gol atarken, rakiplerinin 37 golüne engel olamadı.

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