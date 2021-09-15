Son dakika spor haberi: Fatih Terim’den Galatasaray - Lazio maçı öncesi Vedat Muriqi sözleri!

İtalya'da Fiorentina ve Milan'ı çalıştıran Terim, bu döneme dair herhangi bir pişmanlığı olup olmadığı sorusuna da "İtalya'da daha uzun süre kalabilirdim. Ama İtalya'da yaşama fırsatım hiç olmayabilirdi de. Hiçbir pişmanlığım yok. Floransa'ya gittiğimde beni hatırlayan ve takımın oynadığı futbolu hiç unutmayacağını söyleyenler var. Geçen sezon oynadığımız Karagümrük maçının ardından kalecileri Viviano, Floransa'da doğduğunu söyleyerek, o sezonki (Fiorentina'nın) tüm maçlarını takip ettiğini anlattı. Bazen iltifatlar, kupalara göre daha çok anlam taşır. Fiorentina ve Milan'da biz bu hedefe ulaştık." yanıtını verdi.