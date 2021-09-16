Galatasaray - Lazio UEFA Avrupa Ligi maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda canlı yayınlanacak? Galatasaray Lazio maçı şifresiz mi?

Son dakika spor haberi: UEFA Avrupa Ligi'ndeki temsilcilerimizden Galatasaray'ın Avrupa serüveni başlıyor. E Grubu'nda mücadele edecek sarı-kırmızılılar, gruptaki ilk maçında İtalyan ekibi Lazio'yu konuk edecek. Galatasaray - Lazio maçı için geri sayım başlarken, futbolseverler arama motorlarında "Galatasaray Lazio maçı ne zaman?", "Galatasaray Lazio maçı saat kaçta?", "Galatasaray Lazio maçı hangi kanalda?" ve "Galatasaray Lazio maçı şifresiz mi?" gibi soruları aratmaya başladı. UEFA Avrupa Ligi'nde oynanacak Galatasaray - Lazio maçıyla ilgili tüm bilgileri haberimizde bulabilirsiniz. Ayrıca Galatasaray - Lazio maçını aspor.com.tr'den canlı olarak takip edebilirsiniz... (GS spor haberi)

UEFA Avrupa Ligi'nde ülkemizi Fenerbahçe ile temsil edecek Galatasaray, Avrupa sahnesine çıkıyor. Sarı-kırmızılılar UEFA Avrupa Ligi E Grubu'ndaki ilk maçında Lazio'yu konuk edecek. Fatih Terim'in öğrencileri, taraftarı önünde İtalyan ekibini mağlup ederek Avrupa serüvenine 3 puanla giriş yapmak istiyor.

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UEFA Avrupa Ligi'nde Galatasaray ile Lazio arasında oynanacak maç 16 Eylül Perşembe günü saat 19.45'te başlayacak ve Exxen'den canlı yayınlanacak. Müsabakayı Slovenya Futbol Federasyonu'ndan hakem Matej Jug yönetecek. Jug'un yardımcılıklarını Matej Zunic ve Manuel Vidali yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise David Smajc olacak.

Bu sezon Avrupa'daki ilk sınavını UEFA Şampiyonlar Ligi İkinci Eleme Turu'nda Hollanda temsilcisi PSV Eindhoven'a karşı veren Galatasaray, 5-1 ve 2-1'lik skorlarla yenilerek elendi. Yoluna UEFA Avrupa Ligi Üçüncü Eleme Turu'nda devam eden sarı-kırmızılılar, İskoçya'nın St. Johnstone takımını 1-1 ve 4-2'lik skorlarla geçerek play-off turuna yükseldi. Bu turda ise Danimarka temsilcisi Randers'i 1-1 ve 2-1'lik skorlarla saf dışı bırakarak gruplara kaldı.

Geçen sezon İtalya 1. Futbol Ligi'ni (Serie A) 6. sırada bitiren Lazio ise UEFA Avrupa Ligi'nde doğrudan gruplarda mücadele etme hakkı kazandı.

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Galatasaray'da sakatlıkları bulunan kaptan Arda Turan, Barış Alper Yılmaz ve Sacha Boey, Lazio maçında forma giyemeyecek. Sofiane Feghouli ve Emre Kılınç'ın oynayıp oynamayacağı ise maç saatinde belli olacak.

UEFA'ya bildirilen kadroda yer almayan Oğulcan Çağlayan, Aytaç Kara, Gustavo Assunçao ve Fatih Öztürk de sahaya çıkamayacak.

Süper Lig'in ilk haftasındaki GZT Giresunspor maçında takım arkadaşı Kerem Aktürkoğlu'na şiddet uygulayan ve 8 maç ceza verilen Brezilyalı savunma oyuncusu Marcao ise teknik direktör Fatih Terim'in görev vermesi durumunda karşılaşmada forma giyebilecek.

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SON 8 MAÇTA YENİLMEDİ

Galatasaray, çıktığı son 8 resmi müsabakada mağlubiyet yüzü görmedi.

Bu sezon 10 resmi maça çıkan sarı-kırmızılı ekip, UEFA Şampiyonlar Ligi İkinci Eleme Turu'nda Hollanda temsilcisi PSV ile yaptığı 2 maçı da kaybetti.

Galatasaray, sonrasında UEFA Avrupa Ligi ve Süper Lig'de yaptığı 8 karşılaşmada dörder galibiyet ve beraberlik aldı.

Sarı-kırmızılı ekip, mağlubiyet yüzü görmediği söz konusu 8 mücadelede 16 gol atarken kalesinde 10 gol gördü.

Lazio ise bu sezon Serie A'da çıktığı 3 maçta 2 galibiyet, 1 yenilgi yaşadı. Roma ekibi, 9 gol atarken kalesindeki 4 gole engel olamadı.

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Galatasaray, bu sezon çıktığı resmi maçların tamamında rakip fileleri havalandırırken sadece 1 karşılaşmada kalesini gole kapatabildi.

Sarı-kırmızılı ekip, UEFA Şampiyonlar Ligi ve UEFA Avrupa Ligi elemelerinde 6, Süper Lig'de ise 4 maç yaptı. Galatasaray, söz konusu karşılaşmaların tamamında en az 1 kez fileleri havalandırdı. Sarı-kırmızılı ekip, söz konusu 10 müsabakanın 9'unda ise rakiplerinin gol bulmasına engel olamadı.

Süper Lig'deki 4 maçta 8 gol atıp 5 gol yiyen Galatasaray, sadece 1 karşılaşmada kalesini gole kapatabildi. Sarı-kırmızılı ekip, Şampiyonlar Ligi'ndeki 2 karşılaşmada 2 gol atıp 7 gol yerken, Avrupa Ligi'ndeki 4 mücadelede 8 kez fileleri havalandırıp kalesinde 5 gol gördü. Galatasaray, Avrupa kupalarındaki 6 mücadelenin hiçbirinde topun ağlarına gitmesini önleyemedi.

SON 2 MAÇTA ÜSTÜNLÜĞÜNÜ KORUYAMADI

Galatasaray, oynadığı son 2 resmi müsabakada 2-0 öne geçmesine rağmen puan kaybetti.

Süper Lig'in 3. haftasında Kasımpaşa ve 4. haftasında Trabzonspor ile mücadele eden sarı-kırmızılı takım, iki rakibi karşısında da 2-0'lık üstünlük yakaladı. Ancak üstünlüğünü koruyamayan Galatasaray, 2 müsabakayı da 2-2 beraberlikle tamamladı.

LAZIO'DA TANIDIK İSİM

İtalyan temsilcisinde Türk futbolseverlerin yakında tanıdığı Vedat Muriqi forma giyiyor.

Türkiye'de Giresunspor, Gençlerbirliği, Çaykur Rizespor ve Fenerbahçe formaları giyen Kosovalı santrfor, bu kez Lazio formasıyla Galatasaray'ın karşısına çıkacak.

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