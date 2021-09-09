Son dakika spor haberi: Transferde son gün gerçeği! Beşiktaş ve Galatasaray'dan Gedson Fernandes için...
Galatasaray ve Beşiktaş'ın uzun süredir Gedson Fernandes transferi için temaslarda bulunduğu bilinirken, Portekiz medyasından konu ile ilgili çarpıcı bir gelişme aktarıldı. O Jogo'da yer alan habere göre, Beşiktaş ve Galatasaray, Portekizli yıldızı transfer edebilmek için Benfica'ya dev bir rakam teklif etti ancak Portekiz temsilcisi bu teklifi reddetti. İşte ayrıntılar... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)
Süper Lig'de transfer sezonunun son günü bir hayli hareketli geçerken, Beşiktaş ve Galatasaray ile ilgili Portekiz basınında flaş bir gelişme yer aldı.
Geçtiğimiz sezon Galatasaray'da kiralık forma giyen Gedson Fernandes, oynadığı futbolla alkış toplarken, Süper Lig devlerinin de iştahını kabartmış ve transfer listelerine girmeyi başarmıştı.
BEŞİKTAŞ VE G.SARAY ARASINDA DEV REKABET
Benfica Teknik Direktörü Jorge Jesus'un kadrosunda düşünmediği iddia edilen Gedson Fernandes için, transfer sezonunun son gününde Beşiktaş ve Galatasaray'ın teklif yaptığı ortaya çıktı.
PORTEKİZ BASINI YAZDI
Fotomaç'ın O Jogo'dan derlediği habere göre, Beşiktaş ve Galatasaray, Gedson Fernandes'i kadrosuna dahil edebilmek için Benfica'ya 10 milyon Euro'luk bonservis önerisinde bulundu.
TEKLİFLER REDDEDİLDİ
Haberin detaylarında yer verilen bilgilere göre Benfica, oyuncusunu kadroda değerlendirme kararı aldı ve gelen 10'ar milyon euroluk teklifleri reddetti.
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