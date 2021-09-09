09 Eylül 2021, Perşembe

GALATASARAY

Galatasaray'da Gustavo Assunçao yüksek temposuyla öne çıkıyor

Aslan’a 21’lik dinamo! İşte sözleşme detayları...
GALATASARAY
ABONE OL
Giriş Tarihi: 09.09.2021

Galatasaray'ın transferin son gününde kadrosuna kattığı Gustavo Assunçao özellikle yüksek temposuyla dikkat çekiyor. Sarı-kırmızılıların 21 yaşındaki transferi özellikle orta sahada yapmış olduğu presle ön plana çıkıyor. (GS spor haberleri)

Galatasaray yaz transfer dönemini Gustavo Assunçao'yu kadrosuna katarak kapattı. Dün sona eren transfer döneminde tam 10 futbolcu alan ve büyük bir değişim gerçekleştiren sarı-kırmızılı ekip, uzun süredir ön libero arıyordu. Fotomaç'ın haberine göre özellikle geçen sezon kiralık forma giyen Gedson Fernandes için büyük uğraş veren yöneticiler, Elneny ve Dieng için de temaslarda bulundu. Ancak bu oyuncuların yüksek maliyetleri nedeniyle anlaşma sağlanamazken B planı olarak kenarda tutulan ve scout ekibin uzun süredir izlediği Gustavo Assunçao'yu gündemine aldı.

Yapılan görüşmelerin ardından Portekiz ekibi Famalicao ile el sıkışıldı ve 21 yaşındaki futbolcu 100 bin euro'ya Galatasaraylı oldu. Satın alma opsiyonu da alındı. Cimbom eğer oyuncunun performansından memnun kalırsa sezon sonunda 3.5 milyon Euro verip bonservisini alabilecek. Bu arada Galatasaray'ın 11. transferi olan genç futbolcu dün saat 16:00 sularında İstanbul'a geldi. 7 miyon euro Transfermarkt değeri bulunan Assunçao, ön libero ve merkez orta saha mevkilerinde görev yapabiliyor. Geleceği yıldızları arasında görülüyor.

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

GALATASARAY HABERLERİ
Cimbom’un transferi Babel’e takıldı! İşte ortaya çıkan o detay... Cimbom'un transferi Babel'e takıldı! İşte ortaya çıkan o detay...
Terim kolları sıvadı! Trabzonspor maçında... Terim kolları sıvadı! Trabzonspor maçında...
Murat Sancak A Spor’a açıkladı! Çok istedik ama Fatih Terim bırakmadı Murat Sancak A Spor'a açıkladı! "Çok istedik ama Fatih Terim bırakmadı"
DİĞER HABERLER
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör