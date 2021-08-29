29 Ağustos 2021, Pazar

GALATASARAY

Son dakika spor haberi: Yeni transferler Kasımpaşa - Galatasaray maçında coştu! Morutan ve Cicaldau...

Yeni transferler coştu! Morutan ve Cicaldau...
GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 29.08.2021

Son dakika Galatasaray haberleri: Süper Lig'in 3. haftasında Kasımpaşa'ya konuk olan Galatasaray'da yeni transferler Olimpiu Morutan ve Alexandru Cicaldau, maça damga vurdu. Sarı-kırmızılılar, Cicaldau'nun golüyle öne geçerken, golün asisti Morutan'dan geldi. (GS spor haberi)

Süper Lig'in 3. haftasında Kasımpaşa ile Galatasaray, Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda karşı karşıya geldi.

Sarı-kırmızılılarda yeni transfer Olimpiu Morutan, mücadeleye 11'de başlarken ilk maçında skor katkısı verdi.

Galatasaray, mücadelenin 32. dakikasında bir diğer yeni transferi Alexandru Cicaldau'nun golüyle öne geçerken, asist Morutan'dan geldi.

Alexandru Cicaldau, Süper Lig'in ilk haftasında oynanan Giresunspor maçından sonra Kasımpaşa'yı da boş geçmedi ve sarı-kırmızılı formayla ikinci golünü kaydetti.

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