Son dakika spor haberi: Galatasaray'da Fatih Terim Kasımpaşa maçı öncesi açıklamalarda bulundu!
Galatasaray, Süper Lig'in 3. haftasında Kasımpaşa'ya konuk olacak. Sarı kırmızılılarda Fatih Terim, zorlu maç öncesi açıklamalarda bulundu. Terim, "Morutan zaten oynuyordu, bugün ona dair tek endişemiz adaptasyon sürecinin sıkıntı olacağıydı. Onu oynatmayı düşündüm, hazır Taylan'ı da bu kadar çok yormuşken. Eğer bir sıkıntı olursa değiştiririz, oynamasında yarar gördüm açıkçası." İşte detaylar... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)
İŞTE TERİM'İN SÖZLERİ:
"Daha henüz Ali Sami Yen'de maç oynamadık ama Allah'a şükür iyi gidiyoruz. Ara öncesi inşallah 3 puanla kapatıp, arayı da en iyi şekilde değerlendirmek düşüncesindeyiz."
"Kasımpaşa'nın iyi mücadele eden bir takım olduğunu ve Varga-Yusuf ikilisine dikkat etmemiz gerektiğini oyuncularımıza söyledik. İnşallah 3 puanı alacağız."
"Birkaç oyuncumuzu en azından belki sonra ihtiyacımız olursa diye kullanmayı düşündük. Bazı oyuncularımız çok yıprandı. Burada daha zinde, az yıpranmış oyuncularla %50'lik bir rotasyon düşündüm."
"Morutan zaten oynuyordu, bugün ona dair tek endişemiz adaptasyon sürecinin sıkıntı olacağıydı. Onu oynatmayı düşündüm, hazır Taylan'ı da bu kadar çok yormuşken. Eğer bir sıkıntı olursa değiştiririz, oynamasında yarar gördüm açıkçası."
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