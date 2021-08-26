Galatasaray-Randers | CANLI

UEFA Avrupa Ligi play off turu ilk maçında Randers'la 1-1 berabere kalan Galatasaray, rövanş maçında Danimarka temsilcisini ağırlıyor. Sarı-kırmızılılar her türlü galibiyette gruplara kalacakken, her türlü mağlubiyette ise Avrupa defterini kapatacak. Beraberlik durumunda ise maç uzatmaya gidecek. Galatasaray Randers maçının tüm detayları ve karşılaşmanın canlı anlatımı haberimizde...

UEFA Avrupa Ligi play off turu ilk maçında Randers'la 1-1 berabere kalan Galatasaray, rövanş maçında Danimarka temsilcisini ağırlıyor. Dev karşılaşmanın tüm detayları haberimizde...

GALATASARAY-RANDERS İLK 11'LER

Galatasaray: Muslera, Boey, Luyindama, Alpaslan, Van Aanholt, Taylan, Berkan, Feghouli, Kerem, Babel, Diagne.

Randers: Carlgren, Johnsen, Egho, Mistrati, Kopplin, Tibbling, Piesinger, Kallesoe, Marxen, Kehinde, Launborg.

GALATASARAY - RANDERS MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Galatasaray - Randers maçı saat 21:00'de başladı ve Spor Smart'ta canlı yayınlanıyor. Dev mücadeleyi Belaruslu hakem Aleksei Kulbakov yönetiyor.

SARI KIRMIZILI TARAFTARLARDAN MAÇA YOĞUN İLGİ

Türk Telekom Stadyumu'ndaki bakım çalışmaları nedeniyle karşılaşmayı Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda oynayan Galatasaray'da taraftarlar maça yoğun ilgi gösterdi. Sarı kırmızılı taraftarlar maç öncesi ve maç sırasında tezahüratlarıyla takımlarına yoğun destek verdi.

Öte yandan A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş, Galatasaray Başkanı Burak Elmas ve çeşitli nedenlere kadroya giremeyen sarı kırmızılı futbolcular da karşılaşmayı loca ve protokol tribününden takip etti.

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