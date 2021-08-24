24 Ağustos 2021, Salı

GALATASARAY

Son dakika spor haberleri: Galatasaray Radamel Falcao için kararını verdi! Maaşı ve transfer...

Transfer döneminin hareketli takımlarından Galatasaray'da başkan Burak Elmas, Falcao'ya kulüp bulmasını rica ettiklerini açıklamıştı. Sarı-kırmızılılar takımın en çok kazanan oyuncusu konumunda bulunan Kolombiyalı golcü için flaş bir karar aldı. İşte o iddia... | Son dakika Galatasaray transfer haberleri (GS spor haberi)

Son dakika spor haberleri: Galatasaray Radamel Falcao için kararını verdi! Maaşı ve transfer...
GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 24.08.2021

Galatasaray 'da bir türlü bekleneni veremeyen ve performansıyla büyük hayal kırıklığı yaratan Radamel Falcao'nun geleceği merak konusuyken, Kolombiyalı yıldızın eşi Lorelei Taron'dan flaş bir paylaşım gelmişti. Taron, Falcao'yla beraber fotoğrafını paylaşıp, "Bu hafta gidiyoruz. Sonsuza kadar birlikte..." yazmıştı.

Son dakika spor haberleri: Galatasaray Radamel Falcao için kararını verdi! Maaşı ve transfer...

Falcao'nun Türkiye temsilcisi Ahmet Bulut, golcü futbolcunun durumu hakkında bilgi vermişti. Bulut, 35 yaşındaki golcünün Galatasaray'dan ayrıldığı iddialarının doğru olmadığını dile getirmişti.

Son dakika spor haberleri: Galatasaray Radamel Falcao için kararını verdi! Maaşı ve transfer...

KADROYA ALINMADI

Galatasaray 'ın yıldız oyuncularından Radamel Falcao, Hatayspor ile oynanan lig maçının kadrosuna dahil edilmedi. Kolombiyalı santrfor Radamel Falcao, 21 kişilik maç kadrosuna dahil edilmezken Randers karşılaşmasına sonradan girmişti.

Son dakika spor haberleri: Galatasaray Radamel Falcao için kararını verdi! Maaşı ve transfer...

FLAŞ İDDİA

Fotomaç'ın dış basından derlediği habere göre; Radamel Falcao ile ilgili flaş bir iddia ortaya atıldı. Golcü futbolcunun kiralık olarak takımdan ayrılabileceği iddia edildi.

Son dakika spor haberleri: Galatasaray Radamel Falcao için kararını verdi! Maaşı ve transfer...

Galatasaray'da kadroda düşünülmeyen Radamel Falcao için, Arabistan ve MLS'ten bazı takımların devreye girdiği iddia edilmiş fakat hiçbir somut girişim yapılmamıştı.

Son dakika spor haberleri: Galatasaray Radamel Falcao için kararını verdi! Maaşı ve transfer...

Sarı-kırmızılıların yüksek maaşı nedeniyle yollarını ayırmak istediği futbolcu ile ilgili verilecek karar merak konusu olmaya devam ediyor.

Son dakika spor haberleri: Galatasaray Radamel Falcao için kararını verdi! Maaşı ve transfer...

Haberde, Falcao'nun herhangi bir takıma bonservisiyle gitmemesi halinde Galatasaray'ın yıldız futbolcuyu kiralacağını duyuruldu.

Son dakika spor haberleri: Galatasaray Radamel Falcao için kararını verdi! Maaşı ve transfer...

Yapılan haberde sarı-kırmızılıların Falcao'nun maaşının yarısını da ödemeye sıcak baktığı aktarıldı.

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