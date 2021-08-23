24 Ağustos 2021, Salı

GALATASARAY

Süper Lig maç özetleri A Spor'da

Süper Lig maç özetleri A Spor’da
GALATASARAY
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Güncelleme Tarihi: 24.08.2021 Giriş Tarihi: 23.08.2021

Süper Lig özetleri A Spor'da! Goller, kurtarışlar, pozisyonlar... Süper Lig'de dair her şey A Spor'da. Süper Lig'de oynanan tüm maçlarını özetini A Spor ekranlarından izleyebilirsiniz.

Süper Lig'de 2021/2022 sezonunun 2. haftasında Galatasaray ile Hatayspor karşı karşıya geldi. Heyecan dolu mücadelede 1-1'lik eşitlikle sona erdi. Artık Süper Lig maç özetleri A Spor ekranlarından yayınlanacak.

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