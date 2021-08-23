Son dakika Galatasaray haberleri: Süper Lig'in 2. haftasında Galatasaray, Atatürk Olimpiyat Stadı'nda Hatayspor'u konuk ediyor. Bu sezon ligde ilk kez taraftarının önüne çıkacak olan sarı-kırmızılılar, rakibini devirip 2'de 2 yapmak istiyor. Hatayspor ise Galatasaray deplasmanından puan ya da puanlarla dönme hedefinde. İşte Galatasaray - Hatayspor maçının muhtemel 11'leri... (GS spor haberi)

Süper Lig'de Aslan sezonu Giresunspor deplasmanında açmıştı. 2-0'lık galibiyetin önüne Marcao ile Kerem Aktürkoğlu kavgası geçmişti. Cimbom bu hafta iç saha karşılaşmasında Hatayspor'u konuk edecek. Ancak Türk Telekom Stadı'nın geçen sezon sonunda bakıma alınan zemini hala yetişmediği için Aslan bu karşılaşmayı Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynayacak. Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim ve öğrencilerinin hedefi bugün de Hatayspor'u mağlup ederek Süper Lig'e 2'de 2 yaparak başlamak.

40 BİN TARAFTAR

Türk Telekom Stadı'nda zemin çalışmaları sürdüğü için maç Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacak. TFF'nin talimatları doğrultusunda içeri yüzde 50 taraftar girebiliyor. Stadın kapasitesi 80 bin. Böylece Aslan ilk iç saha karşılaşmasını 40 bin taraftarı önünde oynayabilecek. Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim önemli karşılaşma öncesi öğrencilerini uyardı. Hatayspor'un geçen sezon yaptığı çıkışı hatırlatıp 90 dakika boyunca tam konsantrasyon istedi. Basit hatalara karşı ikazlarda bulundu.

GALATASARAY HATAYSPOR MUHTEMEL 11'LER

GALATASARAY: MUSLERA, BOEY, ALPASLAN, LUYİNDAMA, AANHOLT, TAYLAN, BERKAN, CİCALDAU, FEGHOULİ, KEREM, DİAGNE

HATAYSPOR: MUNİR, K.AHMET, ADEKUGBE, BURAK, ONUR, RİBERİO, EMRE ÇOLAK, BOUDJEMAA, KAMARA, DİOUF, LOUİS

3. RANDEVU

Galatasaray ile Hatayspor birbirlerine 3. defa rakip olacaklar. İki tarafın da 1'er galibiyetleri bulunuyor. Geçensezon İstanbul'daki maçı Cimbom 3-0, Hatay'daki rövanşını ise ev sahibi takım aynı skorla kazanmıştı. Kupada da daha önce 2 defa karşılaşan iki takım yine 1'er galibiyet elde etmişti.

BOEY SINIFI GEÇTİ

Cimbom'un yeni sağ beki Sacha Boey, sarı-kırmızılı formayı giymeden önce tam bir kapalı kutuydu. Ancak kısa sürede gösterdiği performansla camianın gönlüne girdi. Teknik direktör Fatih Terim de onu 11'e yazdı. De- Andre Yedlin yedeğe düştü.

KEREM'E TEZAHÜRAT

Sarı-kırmızılı tribünlerin gündemi yoğun... Kerem Aktürkoğlu'na destek vermek için maç öncesi yumruk şovda tribüne önce genç futbolcu çağırılacak. Ayrıca başkan Burak Elmas'ın son açıklamaları sebebiyle TFF kurulları da protesto edilecek.

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